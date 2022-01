Huawei P50 Pocket: Flip-3-Rivale kommt nach Deutschland

Huawei ist in Event-Laune und kündigt ein weiteres Modell für den 26. Januar an. Neben dem P50 Pro soll es auch ein Foldable geben.

Huawei wird am 26. Januar auf einem Launch-Event neue Geräte vorstellen. In der vergan­genen Woche berich­teten wir, dass der Smart­phone-Hersteller über den Twitter-Kanal "Huawei Mobile DE" die Vorstel­lung des Huawei P50 Pro für den 26. Januar ange­kün­digt hat.

Bislang war von keinen weiteren Modellen die Rede, es konnte nur speku­liert werden, was Huawei noch aus dem Ärmel zaubern könnte. Jetzt wird über den glei­chen Kanal auch die Neuvor­stel­lung des Huawei P50 Pocket kommu­niziert. Diese soll eben­falls am 26. Januar erfolgen. Damit kommt das Smart­phone mit dem falt­baren Display auch nach Deutsch­land.

Huawei P50 Pocket: Es flippt, aber ohne Google-Dienste

Das dürfte wieder mal ein Problem werden. Leider wird man nicht müde, man muss es erwähnen. Weder das Huawei P50 Pro noch das Huawei P50 Pocket dürften Google-Dienste an Bord haben. Das Betriebs­system wird zwar auf Android basieren, wich­tige Google-Play-Services gibt es aber nicht. Mögli­cher­weise hand­habt es Huawei wie beim Nova 9 und spielt auf die neuen Modelle EMUI 12 auf, das hat aber weder Android 12 noch Android 11 im Kern, viel­mehr wird noch Android 10 einge­setzt. Im Dezember vergan­genen Jahres berich­teten wir, dass Huaweis Betriebs­system HarmonyOS in diesem Jahr global erscheinen soll. Mögli­cher­weise sind Huawei P50 und Huawei P50 Pocket Kandi­daten für den zukünf­tigen Rollout von HarmonyOS.

Von den beiden ange­kün­digten Modellen hat das Huawei P50 Pocket große Ähnlich­keit mit dem Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Auch das Huawei P50 Pocket kommt im Design früherer Klapp­handys daher, das Display kann in der Mitte gefaltet werden. Das ausein­ander­gefal­tete Display ist mit 6,9 Zoll etwas größer als das des Samsung-Fold­ables. Eine Triple­kamera ist auf der Rück­seite unter­gebracht, die über eine Ultra-Spek­trum-Kamera verfügt, womit künst­leri­sche Fotos möglich sein sollen. Im Gegen­satz zum Galaxy Z Flip 3 5G (3300 mAh) ist der Akku des Huawei P50 Pocket mit 4000 mAh deut­lich größer. Huawei P50 Pocket

Bild: Huawei Die Kamera hat das von Huawei bekannte auffäl­lige kreis­runde Design. Inter­essant ist der Kreis, der sich direkt darunter auf der Rück­seite befindet. Dabei handelt es sich nämlich um ein Außen-Display, das wie beim Flip 3 unter anderem Benach­rich­tigungen und die Uhrzeit anzeigen kann.

P50 Pocket: Kein 5G-Mobil­funk und kein Schnäpp­chen

Das anhal­tende US-Handels­embargo sorgt nicht nur für fehlende Google-Dienste, sondern auch für fehlenden 5G-Mobil­funk. Huawei P50 Pro und Huawei P50 Pocket werden ohne entspre­chende Schnitt­stelle auf den Markt kommen.

Samsung hat unter anderem mit gerin­geren Preisen im Gegen­satz zu den Vorgän­gern mit dem Galaxy Z Flip 3 den Schritt in die Massen­taug­lich­keit von Fold­ables gewagt. Angeb­lich soll das Huawei P50 Pocket 1622 Euro kosten - deut­lich teurer als das Samsung-Foldable, das nach UVP bei 1049 Euro startet.

Samsung wird vermut­lich am 8. Februar Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra vorstellen. Die Modelle sollen mit dem Exynos 2200 bestückt sein, den Samsung nun offi­ziell vorge­stellt hat.