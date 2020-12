Gerücht: Huawei P50 kommt direkt mit Harmony OS daher

Angeblich hat das P50 Harmony OS an Bord

Huawei Am Mitt­woch verkün­dete Huawei die Verfüg­bar­keit der Harmony OS Beta­ver­sion und auf dem Huawei P50 könnte das Betriebs­system bereits vorin­stal­liert sein. Aus China erreichte uns eine entspre­chende Meldung. Der Bericht beteuert, dass das High-End-Smart­phone „offi­ziell mit Hong­meng OS“ ausge­stattet ist. So lautet der alter­native Name von Huaweis Platt­form in dessen Heimat­land. Das Huawei P50 und ergän­zende Modelle der Serie sollen im ersten Quartal 2021 erscheinen. Außerdem seien weitere Handys und andere Geräte des Herstel­lers für ein Upgrade von Android auf Harmony OS / Hong­meng OS vorge­sehen.

Beginnt mit dem P50 eine neue Huawei-Ära?

Angeblich hat das P50 Harmony OS an Bord

Huawei Das US-Handels­embargo zog in den vergan­genen Jahren weit­rei­chende Konse­quenzen für den chine­sischen Hersteller nach sich. Mit dem Verlust der Google-Apps bei neuen Smart­phones verlor der Konzern vor allem in Europa Markt­anteile. Zwar können manche Appli­kationen außer­halb von Google Play bezogen werden und es gibt diverse Soft­ware-Alter­nativen aus dem Hause Huawei, voll­kommen ausge­reift sind die Ambi­tionen bislang aber nicht. Mit Harmony OS möchte das Unter­nehmen aber ein neues Kapitel aufschlagen. Ein eigen­stän­diges Betriebs­system als Android-Rivale, das seit kurzem als Beta­ver­sion für Entwickler in China erhält­lich ist.

Womit könnte Huawei seine Platt­form besser bewerben, als mit dem nächsten Flagg­schiff? Es scheint ein nahe­lie­gender Schritt zu sein, Harmony OS zusammen mit dem Huawei P50 zu vermarkten. Inso­fern verwun­dert der Artikel von Sina Tech (via Android Autho­rity), der diese Thematik aufgreift, kaum. „Nach dem Start der Beta­ver­sion von Hong­meng OS für Entwickler erfuhr Sina Tech, dass das im ersten Quartal nächsten Jahres erschei­nende Huawei P50 offi­ziell mit Hong­meng OS ausge­stattet sein wird“, heißt es in dem Beitrag. Eine Quel­len­angabe fehlt, weshalb eine gewisse Portion Skepsis ange­bracht ist.

Details bleiben unge­klärt

Weitere Einzel­heiten zu dieser Aussage lieferte die Inter­net­seite nicht. Falls Harmony OS also tatsäch­lich auf dem P50 vorin­stal­liert ist, bleibt abzu­warten, in welchen Regionen. Soll erst nur China oder direkt auch der schwä­chelnde euro­päi­sche Markt bedacht werden? Ist das neue Betriebs­system einem bestimmten Modell der P50-Serie vorbe­halten oder kommt es auf allen Vari­anten zum Einsatz? Die Antworten dürften wir nächsten Früh­ling bei der Vorstel­lung von Huaweis nächster High-End-Reihe erhalten.