Huawei P40 Pro: Quadkamera im Praxis-Test

Das Huawei P40 Pro ist neben dem P40 und dem P40 Pro+ das mitt­lere Modell der aktu­ellen P40-Serie, die Anfang Mai als eine Kollek­tion vorge­stellt wurde. Das Pro-Modell kostete nach UVP zum Markt­start rund 1000 Euro. Der Preis­ver­fall ist enorm. Mitt­ler­weile ist das Huawei P40 Pro schon zu einem Preis von 892 Euro erhält­lich - eine Ersparnis von über 100 Euro gegen­über des erdachten Start­preises des chine­si­schen Herstel­lers.

Das Huawei P40 hatten wir bereits getestet und waren unter anderem von der sehr guten Kame­ra­leis­tung über­zeugt. Nun haben wir uns mit der Quad­ka­mera des Pro-Modells beschäf­tigt. Wie die abge­schnitten hat, lesen Sie im nach­fol­genden Praxis-Test.

Huawei P40 Pro: Quad­ka­mera im Test

Das große Kamera-Setup auf der Gehäuserückseite

Bild: teltarif.de Die Vier­fach-Kamera des Huawei P40 Pro bietet folgende Spezi­fi­ka­tionen: 50-Mega­pixel-Weit­win­kel­ka­mera (Blende: f/1.9), 40-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­ka­mera (Blende: f/1.8), 12-Mega­pixel-Tele­ob­jektiv (Blende: f/3.4) und einen Tiefen­sensor.

Zunächst haben wir die Kame­ra­leis­tung im Test-Labor über­prüft und Aufnahmen bei guten und schlechten Licht­ver­hält­nissen im Stan­dard-Modus sowie mit dem inte­grierten Nacht­modus gemacht. Huawei-typisch besteht leider nur die Möglich­keit, Aufnahmen im 4:3-Seiten­ver­hältnis zu machen, das 16:9-Format wird nicht in den Einstel­lungen zur Auswahl ange­boten.

Die Aufnahme bei gutem Licht lässt kaum Kritik zu: Die Farb-Repro­duk­tion ist natür­lich, die Gesamt­dar­stel­lung ist kontrast­reich und mit vielen Details versehen. Die grünen Blätter der Test-Rosen sind jedoch stel­len­weise sehr dunkel wieder­ge­geben, weshalb die Darstel­lung hier heller sein könnte.

Auch bei schlechtem Licht ist die Aufnahme noch sehr gut. Die Farb­qua­drate - insbe­son­dere die dunklen schwarz und braun - lassen sich noch gut vonein­ander unter­scheiden. Die Gesamt­dar­stel­lung ist damit ausrei­chend hell. Details gehen aber bei den Blüten­stän­geln der Test-Rose verloren und wie auch bei der Aufnahme bei guten Licht­ver­hält­nissen fehlt bei den grünen Blät­tern der Test-Rose das nötige Mehr an Hellig­keit. Das Display misst 6,58 Zoll

Bild: teltarif.de Der inte­grierte Nacht­modus liefert eben­falls ein gutes Ergebnis. Ein großer Sprung im Vergleich zur bereits sehr guten Nacht­auf­nahme im Stan­dard-Modus ist jedoch nicht zu erkennen. Der Kontrast ist zwar sichtbar inten­siver, Details und Hellig­keits­wie­der­gabe im Bereich der Test-Rose sind jedoch auf einem ähnli­chen Niveau.

Die Aufnahme im inte­grierten Nacht­modus ist insge­samt kühler, während die Nacht­auf­nahme im Stan­dard-Modus durch einen wärmeren Gesamtton gekenn­zeichnet ist. Die Labor-Aufnahmen, die wir mit der Haupt­ka­mera gemacht haben, können Sie sich nach­fol­gend anschauen.

Quad­ka­mera: Labor-Aufnahmen

Darüber hinaus haben wir verschie­dene Modi der Kamera-App auch unter freiem Berliner Himmel auspro­biert. Bei der Betrach­tung der Stan­dard-Aufnahme bestä­tigt sich der Eindruck, den wir auch bei der Labor-Aufnahme gewinnen konnten: Die Frie­denauer Land­schaft wird natur­ge­treu wieder­ge­geben, die Gesamt­dar­stel­lung ist auf einem sehr guten Niveau.

Die Kamera-App bietet unter "Mehr" und "Hohe Auflö­sung" zwei Optionen, um die Auflö­sung einer Aufnahme zu vergrö­ßern. Neben der Stan­dard-Aufnahme haben wir jeweils eine Aufnahme in den Modi "50MP" und "50MPAI" gemacht und sie in einem Vergleich gegen­ein­ander antreten zu lassen. Aufnahmen mit derart hohen Auflö­sungen sollen dafür Sorge tragen, dass mehr Details sichtbar werden. "AI Ultra Clarity" soll hier noch einen drauf­setzen und insbe­son­dere Aufnahmen von unbe­weg­li­chen Objekten und Land­schaften bei gutem Licht mit zusätz­li­cher künst­li­cher Intel­li­genz opti­mieren. Hierzu haben wir einen bestimmten Bild­be­reich manuell vergrö­ßert. Vergleich: Standard vs. 50 Megapixel vs. 50 MegapixelAI

Bild: teltarif.de Während sich die Aufnahme im 50-Mega­pixel-Modus bereits durch mehr Details und Schärfe von der Stan­dard-Aufnahme abheben kann, schafft es das AI-Feature sowohl die Schrift auf dem Stra­ßen­schild noch lesbarer zu machen als auch mehr Details am Mauer­werk der "Kirche Zum Guten Hirten" am Fried­rich-Wilhelm-Platz in Berlin sichtbar zu machen.

Die Kamera des Huawei P40 Pro bietet einen bis zu 50-fachen Zoom­modus an. Wir haben auch darunter verschie­dene Zoom­stufen auspro­biert und sind positiv über­rascht worden. Nicht selten sind Aufnahmen mit hohem Digi­tal­zoom sehr unscharf und mit verschluckten Details gekenn­zeichnet. Die Kamera des Huawei P40 Pro schafft es, auch in höheren Zoom­stufen brauch­bare Ergeb­nisse zu liefern. Ein kleines Such­fenster in der linken Display­ecke hilft beim Foto­gra­fieren in hoher Zoom­stufe den rich­tigen Fokus zu finden. Sehr ansehn­lich sind auch die Aufnahmen, die wir von nahen Objekten gemacht haben. Die Außen-Aufnahmen können Sie sich nach­fol­gend anschauen.

Quad­ka­mera: Außen-Aufnahmen

Huawei P40 Pro: Selfie­ka­mera im Test

Die Labor-Aufnahmen, die wir mit der Selfie­ka­mera gemacht haben, können sich eben­falls sehen lassen. Bei gutem Licht ist das Ergebnis auf einem sehr hohen Niveau mit natür­li­cher Farb­dar­stel­lung und vielen Details. Bei schlechtem Licht schafft die Front­ka­mera des Huawei P40 Pro das, womit viele andere Smart­phone-Kameras - auch im Premium-Bereich - Probleme haben. Im Display integriert: Die Dual-Selfie-Kamera

Bild: teltarif.de Die Aufnahme verfügt über eine ausrei­chende Hellig­keits­dar­stel­lung, weshalb das immer noch mit natür­li­cher Farb­dar­stel­lung und vielen Details repro­du­zierte Objekt nicht zu stark mit dem Hinter­grund verschmilzt, sondern noch sichtbar getrennt davon wahr­ge­nommen wird. In vielen anderen Fällen werden Details des Hinter­grunds nicht mehr sichtbar, wodurch das Objekt droht, von der Schwärze verschluckt zu werden.

Die Selfie­ka­mera verfügt wie auch die Quad­ka­mera über einen inte­grierten Nacht­modus. Dieser hat uns aller­dings unter Labor­be­din­gungen nicht über­zeugt. Hier fehlt gerade die Hellig­keits­dar­stel­lung, die wir bei der Aufnahme bei schlechtem Licht im Stan­dard-Modus hervor­ge­hoben haben. Die Aufnahmen, die wir mit der Front­ka­mera unter Labor­be­din­gungen gemacht haben, können Sie sich nach­fol­gend anschauen.

Selfie­ka­mera: Labor-Aufnahmen

