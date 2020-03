Vergleich: Huawei P30 (Pro) vs. Huawei P40 (Pro) & P40 Pro+

Huawei stellte vergan­gene Woche die neue P40-Serie vor. Die Geräte sind ein Hingu­cker, nur haben sie - wie man weiß - ein nicht zu unter­schät­zendes Soft­ware-Problem: keine Google-Dienste. Dem lässt sich zu einem gewissen Grad zwar Einhalt gebieten, schön reden kann man es aber (noch) nicht. Wir haben uns die Frage gestellt, ob sich die Vorgänger-Serie aus P30 und P30 Pro daher noch lohnt? Denn: Die Geräte sind nicht von den Auswir­kungen des Handels­streits zwischen den USA und China bezie­hungs­weise Huawei betroffen. Während sie mit dem Play Store ausge­stattet sind und wich­tige Google-Dienste bereit­stellen, dürfen zwar auch die Mitglieder der P40-Serie mit Android 10 betrieben werden, nur müssen sie auf den essen­ziellen App Store von Google verzichten.

Wir wissen, dass es auch noch die abge­speckten Versionen P30 Lite und P40 Lite der Premium-Reihe gibt, diese Geräte haben wir aber bewusst beim Vergleich nicht berück­sich­tigt.

Huawei P30- und P40-Serie im Vergleich



Vorne: P40, P40 Pro und P40 Pro+, hinten: P30 Pro und P30 Vorne: P40, P40 Pro und P40 Pro+, hinten: P30 Pro und P30

Darin liegt also schon mal der wesent­liche Unter­schied: P30 und P30 Pro haben wich­tige Google-Dienste, die P40-Serie nicht. Allein aus diesem Grund macht es die P30-Serie für die meisten euro­päischen Nutzer attrak­tiver. Huawei versucht zwar mit dem Aufbau eines eigenen Ökosys­tems und einem App Store, der App Gallery heißt, entgegen zu steuern und Lösungen anzu­bieten, die Smart­phones auch hier­zulande weit­gehend nach den Bedürf­nissen der Nutzer bedienbar zu machen, doch nicht wenige schre­cken davor zurück. Was auch verständ­lich ist, schließ­lich gibt es genü­gend Android-Alter­nativen und Apples iPhones sind auch noch eine Option.

Voreilig verteu­feln sollte man aktu­elle Smart­phones von Huawei und damit auch von der Toch­terfirma Honor nicht. Der Konzern bietet sogar selbst "Schu­lungen" an, wie man wich­tige Apps wie WhatsApp und Face­book, die sich derzeit noch nicht als offi­zielle Down­loads in der App Gallery befinden, mittels veri­fizierter APK-Dateien aufs Handy holt.

Was Ausstat­tung und Design angeht, spre­chen insbe­sondere das P40 Pro und P40 Pro+ für sich. Auffällig ist das Display-Design, was sich "Quad-Curve Over­flow Display" nennt. Es sieht ein biss­chen so aus, als würde eine Welle aka Ecken des Rahmens in Rich­tung Panel schwappen. Durch ein prägnantes Curved-Design sind hier nahezu keinerlei Display­ränder zu sehen - ein Design, das sich durchaus als Bench­mark für Full-View-Displays bezeichnen lässt. Das volle Edge-Design gibt es weder beim P40 noch beim P30 - das "Beson­dere" ist den Pro-Ausgaben, so auch P30 Pro, vorbe­halten. Die neuen Pro-Modelle haben mit 6,58 Zoll die größte Bild­schirm­diago­nale von allen Vergleichs­geräten. Außerdem bieten sie die Option, auf eine höhere Bild­wieder­holfre­quenz von 90 Hz zu wech­seln. Damit versucht Huawei nicht mit der neuesten 120-Hz-Mode von Oppo Find X2 Pro ) und Samsung (u.a. Galaxy S20 Ultra ) und dem kommenden OnePlus 8 Pro Schritt zu halten.

Im Unter­schied zur P30-Serie unter­stützen alle neuen Modelle der P40-Serie den Mobil­funk­stan­dard 5G sowie bieten die Möglich­keit zusätz­lich zur physi­schen Nano-SIM-Karte ein virtu­elles SIM-Profil, eSIM, zu akti­vieren. Bei der Akku­kapa­zität hat Huawei nur im Vergleich zwischen P30 und P40 aufge­stockt, die rest­lichen Kapa­zitäten sind mit 4200 mAh gleich geblieben. Wie auch beim Huawei P30 Pro unter­stützen die neuen Pro-Modelle schnelles Laden mit 40 Watt.