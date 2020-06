Huawei: Suchfunktion für Apps & Co. als Widget verfügbar

Die Modelle der aktu­ellen P40-Serie müssen alle­samt ohne Google-Dienste auskommen. Die Google-Suche als Widget auf dem Start­bild­schirm gibt es also nicht. Der chine­si­sche Konzern hat nun eine eigene Lösung parat, die in Zusam­men­ar­beit mit Such­ma­schinen wie Qwant und Yandex entwi­ckelt wurde.

Damit ist es möglich, vom Start­bild­schirm aus eine Suche nach Nach­richten, Musik oder Apps zu starten.

Huawei P40 Serie bekommt Such-Widget

Huawei kündigt seine Neuent­wick­lung zunächst für die Modelle der P40-Serie an und nennt in der Pres­se­mit­tei­lung konkret Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E und Huawei P40 Lite 5G. Diese Modelle sollen zeitnah ein Update erhalten, mit dem es möglich ist, das neue Widget auf dem Start­bild­schirm der Benut­zer­ober­fläche zu plat­zieren. Die neue Such­funk­tion soll das Angebot der AppGallery, Huaweis eigenem App Store, erwei­tern.

Der YouTube-Kanal Huawei Mobile Deutsch­land hat ein passendes Video veröf­fent­licht, in dem gezeigt wird, wie die Such­funk­tion instal­liert wird. Zunächst muss in der AppGallery die App "Petal Search" herun­ter­ge­laden werden. Huawei beschreibt in dem kurzen Anlei­tungs­video drei Methoden. Wir haben versucht, das Widget auf den Start­bild­schirm eines Huawei Mate 30 Pro zu bekommen. Und es hat geklappt, wie der Screen­shot zeigt. Wir haben "Petal Search" in der AppGallery gesucht und instal­liert. Anschlie­ßend konnten wir das entspre­chende Widget auswählen und auf dem Start­bild­schirm des Smart­phones inte­grieren.

Anhand eines Beispiels wird die Suche und Instal­la­tion einer App visua­li­siert. Der Vorgang erscheint unkom­pli­ziert: Der Nutzer akti­viert die Such­funk­tion im Widget, in dem er den Namen einer App eintippt (Beispiel: GMX). Anschlie­ßend werden passende Ergeb­nisse ange­zeigt und die GMX-Mail-App kann direkt aus der AppGallery instal­liert werden. Das Such-Widget auf einem Huawei Mate 30 Pro

Screenshot: teltarif.de Nach­fol­gend können Sie sich das Anlei­tungs­video von Huawei Mobile Deutsch­land selbst anschauen:

