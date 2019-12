Huawei P40: Präsentation Ende März, Google-Apps fehlen

Trotz der auch in Europa spür­baren Konse­quenzen des US-Embargos lässt sich Huawei nicht beirren und stellt das Huawei P40 Ende März 2020 in Paris vor. Damit signa­lisiert der Hersteller, dass man den euro­päischen Markt nicht aufgibt. Aufgrund der fehlenden Google-Apps haben es neue Mobil­geräte des China-Konzerns – sofern sie über­haupt in unserer Region veröf­fent­licht werden – schwer. Bei der Smart­phone-Reihe P40 sieht es dies­bezüg­lich eben­falls düster aus. Als Soft­ware-Trost­pflaster dienen die haus­eigenen Huawei Mobile Services.

Huawei P40 kommt noch in Q1 2020

Das Huawei P40 dürfte eine bessere Kamera als das P30 (Foto) besitzen Der chine­sische Hersteller lud kürz­lich die fran­zösi­sche Presse in sein Haupt­quar­tier in Shen­zhen ein. Im Rahmen des Inter­views teilte Richard Yu, CEO des Verbrau­cher­bereichs, den Termin für die Huawei-P40-Präsen­tation mit. Ende März kommenden Jahres soll die High-End-Serie vorge­stellt werden, wann genau wusste die Führungs­kraft noch nicht. Die Smart­phones sollen aller­dings mit einem komplett neuem Design, einer sehr guten Kamera-Perfor­mance und einer hohen Prozes­sorleis­tung punkten. Des Weiteren ist das Huawei P40 für alle klas­sischen Vertriebs­kanäle vom Einzel­händler bis zum Netz­betreiber geplant. Als Betriebs­system findet Android 10 in Form von EMUI 10 Verwen­dung. Das haus­eigene Harmony OS ist, zumin­dest für Europa, noch nicht bereit.

Huawei P40 kommt mit HMS an Bord

Die Huawei Mobile Services (HMS) sind Dienste, die als Alter­native zu Google-Produkten wie Play Store, Maps, Gmail und YouTube zum Einsatz kommen. Zum Markt­start des Huawei P40 soll diese Soft­ware­lösung bereit sein. Somit könnte es eine zeit­nahe Veröf­fent­lichung des P40 in Europa geben. Es bleibt abzu­warten, ob Huaweis Apps zumin­dest teil­weise als Ersatz für die fehlenden Google-Programme über­zeugen. Die App-Viel­falt der AppGallery getauften Distri­buti­onsplatt­form ist jeden­falls erheb­lich geringer als jene im Play Store. Letzt­endlich liegt es an den Entwick­lern, ob und in welchem Umfang sie die Huawei Mobile Services unter­stützen. Das Huawei P40 wird höchst­wahr­schein­lich vom neuen SoC HiSilicon Kirin 1020 ange­trieben. Dieser Chip­satz soll im Vergleich zum aktu­ellen Kirin 990 eine um 50 Prozent gestei­gerte Perfor­mance haben. (via FRAndroid)

