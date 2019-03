Huawei P30: Drahtlos laden mit dem Wireless Charging Case

Das Huawei P30 lässt im Vergleich zum Pro-Modell Ausstat­tungs­merk­male vermissen, etwa das draht­lose Aufladen. Der Hersteller hat sich der Proble­matik ange­nommen und präsen­tiert eine Schutz­hülle, welche das Ober­klasse-Smart­phone um diese Funk­tion erwei­tert. "Huawei P30 Wire­less Char­ging Case" nennt sich das Zubehör und zeigt sich in erfri­schendem Design. Zur grauen Grund­farbe gesellt sich eine oran­ge­far­bene oder türkis­far­bene Muste­rung. Die Hülle soll schlank sein und rutsch­fest in der Hand liegen. Wann und zu welchem Preis das Cover erscheint, ist aller­dings noch unbe­kannt.

Wer sein Smart­phone möglichst schnell wieder aufladen möchte, macht das am besten über die Steck­dose direkt, ansonsten ist der draht­lose Mecha­nismus eine inter­es­sante Option. Das Huawei P30 Pro lädt klas­sisch via Netz­teil mit 40 W auf, induktiv sind es immerhin noch 15 W.Diese Leis­tung wird vom "Wire­less Char­ging Case" nicht ganz erreicht, Käufer müssen sich mit 10 W begnügen. Dennoch stellt die Hülle einen Mehr­wert für Nutzer dar, denen der Qi-Stan­dard beim güns­ti­geren Huawei P30 fehlt. Zumin­dest eine US-ameri­ka­ni­sche Produkt­seite des Zube­hörs exis­tiert bereits und erklärt die Vorzüge der Erwei­te­rung. Mit dem Slogan „Will­kommen zu einer entwirrten Welt“ wird der Besu­cher begrüßt. Hierbei spielt Huawei klar auf den Kabel­salat an, der sich mit dem P30 Wire­less Char­ging Case erle­digt.

So sieht das P30 in Huaweis neuer Hülle aus An der Rück­seite des Acces­soires ist eine Erhe­bung zu erkennen, die vermut­lich durch die Verbin­dung des Covers zum USB-Typ-C-Anschluss entsteht. Huawei stat­tete Deutsch­land einen Besuch ab, um für die Sicher­heit des "Wire­less Char­ging Case" zu garan­tieren und ein TÜV-Rhein­land-Zerti­fikat zu erhalten. Mit dem magne­ti­schen Mate­rial der Hülle soll sie problemlos an kompa­ti­blen KFZ-Halte­rungen haften. Das Zubehör dürfte mit jeder Qi-Lade­sta­tion funk­tio­nieren, selbst­re­dend meint Huawei jedoch, dass man am besten ein haus­ei­genes Produkt verwenden sollte. Auf dem deut­schen Inter­net­auf­tritt ist das "Wire­less Char­ging Case" noch nicht vertreten. Es bleibt abzu­warten, ob der Hersteller die Hülle für das draht­lose Aufladen auch außer­halb der USA einführt.

Huawei hatte die neuen Geräte der P30-Serie diese Woche in einem Live-Event in Paris vorgestellt. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren Meldung.

