Huawei P30 (Pro): Smartwatch + Ladestation für Vorbesteller

Huaweis Preorder-Dreingaben Huaweis Preorder-Dreingaben

Auch bei Huawei lohnt sich das Vorbestellen

Am 26. März werden das Huawei P30 und das P30 Pro in Paris enthüllt – und augenscheinlich direkt vorbestellbar sein. Der chinesische Hersteller will schnell entschlossene Käufer mit der Watch GT als kostenlose Dreingabe locken. Wählt man das Huawei P30 Pro zur Vorbestellung, gibt es noch die drahtlose Ladestation CP30 obendrauf. Die Watch GT hat mit rund 150 Euro in etwa denselben Wert wie die Galaxy Buds, das Induktionsladegerät schlägt mit circa 40 Euro zu Buche.

Dass Samsung seine kabellosen Kopfhörer Galaxy Buds frühen Abnehmern der Galaxy-S10-Serie spendiert, könnte so manche Kaufentscheidung beeinflusst haben. Huawei bereitet allem Anschein nach ein ähnlich attraktives Angebot vor. Die polnische Mobilfunkseite GSMManiak (via PhoneArena) veröffentlichte Informationen über die Vorbesteller-Aktion des kommenden P30-Duos. Der Vorverkauf in Polen beginnt entsprechend am 26. März um 16 Uhr, andere europäische Länder sollen zu einem ähnlichen Zeitpunkt bedacht werden. Was das Huawei P30 und das P30 Pro kosten, ist noch nicht bekannt, wohl aber das Bonus-Zubehör. Die im Herbst 2018 erschienene Smartwatch Huawei Watch GT ist mit Silikonarmband noch circa 150 Euro wert und liegt der Quelle nach beiden P30-Modellen bei. Ebenfalls im Herbst feierte der Wireless Charger CP60 seinen Einstand und geht ab rund 40 Euro über den Ladentisch. Vorbesteller des Huawei P30 Pro erhalten also Waren im Wert von etwa 190 Euro gratis zum Smartphone dazu.



Zoom-Aufnahmen der Huawei-P30-Kamera Zoom-Aufnahmen der Huawei-P30-Kamera

Zoom soll das stärkste Verkaufsargument sein

Huawei wird nicht müde, seine Fans auf den besonderen Zoom der kommenden Oberklassemodelle hinzuweisen. Die Kameras des Huawei P30 und P30 Pro scheinen ein qualitatives Heranholen weit entfernter Motive zu ermöglichen. Neue Teaser-Fotos zeigen beispielhaft, was der Nutzer mit dem neuartigen Verfahren anfangen kann. So ist auf einem Bild beispielsweise ein Skispringer zu sehen, der mit bloßem Auge nur winzig zu erkennen ist, sich heran gezoomt aber detailliert begutachten lässt. Ein Reiter auf einer Weide wird mit der Kamera ebenfalls nah herangeholt. Im chinesischen Forum Weibo finden Sie weitere Zoom-Beispiele des Huawei P30.