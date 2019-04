Huawei P30 Pro: Update bringt Split-Video-Funktionen

Das Huawei P30 Pro gehört zu den Top-Smartphones in diesem Frühling. Mit einem Software-Update rüsten die Chinesen neue Funktionen nach.

Das Huawei P30 Pro hat sich zu Recht in der Smart­phone-Top-Ten von teltarif.de etabliert. Vor allem die starke Kamera mit der hervor­ra­genden Low-Light-Perfor­mance und der Zoom-Funk­tion über­zeugt.

Bei der Präsen­ta­tion zeigte Huawei ein Feature, das die jetzt veröf­fent­lichte Version noch nicht beherrscht: die Dual-View-Kamera. Dabei lässt sich gleich­zeitig mit der Haupt- und der Zoom-Kamera Videos drehen, die dann beide in einem Split-Screen vereint werden. So lassen sich die Details eines Motivs, etwa das Gesicht eines Models zeigen, und gleich­zeitig die Umge­bung, in dem es sich befindet.

Die Funk­tion wird jetzt nach­ge­reicht, und zwar mit dem Update auf EMUI 9.10.153. Dieses Update wird gerade in China ausge­rollt und sollte bald auch schon in Europa ankommen – auch wenn Huawei hier noch nichts Offi­zi­elles hat verlauten lassen.

Wie die Funk­tionen aussehen wird, sehen Sie im nach­fol­genden Video:

Weitere Neue­rungen ange­kün­digt

Neben dem Dual-Video-Effekt bringt das Update noch einige weitere Neue­rungen. So bekommt die Kamera auch einen „Char­ming Porträt“ Modus, der beson­deren Wert auf ein schönes Bokeh legt. Zudem gibt es den Vlog, der auto­ma­tisch ein High­light-Reel, also eine Samm­lung der besten Szenen, erstellt. Auf Wunsch können auch Effekte hinzu­ge­fügt werden. Und natür­lich wird das Update auch die neusten Sicher­heits-Patches mitbringen.

Auch in Europa hat das P30 Pro bereits ein Update erhalten, nämlich auf EMUI 9.10.140. Das Update brachte neben den Sicher­heits-Patches auch eine neue App namens "AR Measure", die es erlaubt, Längen, Flächen oder Volu­mina ganz einfach dadurch zu messen, indem man die Kamera darauf hält. Diese Funk­tion wurde auch für das Honor View 20 nach­ge­reicht. AR Measure ist aller­dings eher eine nette Spie­lerei. Wer auf genaue Werte ange­wiesen ist, wird damit nicht glück­lich werden. Auch runde Objekte kann die App nicht wirk­lich vermessen.

Weitere Infor­ma­tionen und Details zum Huawei P30 Pro können Sie in einem ausführ­li­chen Test­be­richt nach­lesen. In einem Lang­zeit-Test haben wir das Honor View 20 auf Herz und Nieren geprüft.

