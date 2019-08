Huawei P30 (Pro) Update: Selfie-Nachtmodus & August-Patch

Das Huawei P30 und das Huawei P30 Pro ermög­lichen heraus­ragende Foto­grafien mit der Haupt­kamera – in puncto Selfies gibt es aber noch Opti­mierungs­bedarf. Mit der jüngsten Aktua­lisie­rung hält ein soge­nannter „Nacht­modus für die Front­kamera“ Einzug, welcher dieser Proble­matik entge­genwirken soll. Das Update hält aber noch weitere nütz­liche Features bereit, nämlich einen neuen Video­editor für die Galerie-App und die Unter­stüt­zung für die Smart-Brille Huawei x Gentle Monster. Abge­rundet wird das Soft­ware­paket mit der Inte­gration des August-Sicher­heits­patches für das Android-Betriebs­system.

Huawei P30 (Pro) erhält neue Komfort­funk­tionen



Liefert das Huawei P30 (Pro) mit dem Update bessere Selfies? Liefert das Huawei P30 (Pro) mit dem Update bessere Selfies?

Von der reinen Foto­qualität her nehmen sich Samsungs und Huaweis derzei­tige Ober­klas­semo­delle nichts, bei Selbst­porträts hat jedoch der südko­reani­sche Hersteller die Nase vorne. Unter anderem der Dual-Pixel-Phasen-Auto­fokus und die größere Pixel­größe von 1,22 Mikro­meter sorgen bei Galaxy Note 10+ und Galaxy S10+ für bessere Aufnahmen unter schwie­rigen Licht­bedin­gungen.

Huawei scheint sich dieser Schwäche bewusst zu sein und spen­diert dem P30 sowie dem P30 Pro mit der Aktua­lisie­rung auf ELE L29 9.1.0.193 (C431E4R2P2) respek­tive VOG L29 9.1.0.193 (C431E4R2P2) einen Selfie-Nacht­modus. Ganz so spek­takulär wie das Ganze klingt, ist es jedoch nicht, eine weiße Kamera-Benut­zerober­fläche und ein weiß aufblit­zendes Display sollen das Gesicht des Anwen­ders besser belichten. Des Weiteren kommt die neue Soft­ware mit einer über­arbei­teten Galerie daher, die eine Video­bear­beitungs­funk­tion „für krea­tive und fein abge­stimmte Videos“ enthält.

Mehr Sicher­heit und Support für Smart Glasses



Details zum Update des P30 (Pro) Details zum Update des P30 (Pro)

Neu entdeckte Sicher­heits­lücken bei der Benut­zerober­fläche EMUI 9.1 und dem darun­terlie­genden Betriebs­system Android 9.0 Pie des Huawei P30 (Pro) werden mit der Instal­lation des August-Patches geschlossen. Ein nahendes Zubehör soll eben­falls durch das 244 MB große Update Kompa­tibi­lität erhalten. Die Rede ist von der Huawei x Gentle Monster Smart Glasses , eine schlaue Daten­brille, die sich mit einem Mobil­gerät verbinden lässt.

Das Update für das P30-Gespann wird ab sofort in Deutsch­land OTA (Over-the-Air, direkt vom Internet aus) ausge­rollt. Es kann jedoch eine Weile dauern, bis die Aktua­lisie­rung Ihr Modell erreicht, da Huawei die Soft­ware in Wellen verteilt. (via Huawei.Blog)

