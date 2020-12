Huawei P30 Pro im Angebot: Lohnt sich das Handy noch?

Huawei muss aufgrund des US-Embargos bei aktu­ellen Smart­phone-Modellen ganz auf die eigenen Huawei Mobile Services (HMS) vertrauen. Die Verwen­dung von Android als Betriebs­system ist zwar wegen des Open-Source-Charak­ters erlaubt, Google-Play-Dienste dürfen aber nicht vorin­stal­liert sein.

Geräte wie das Huawei P30 Pro wurden im April 2019 vorge­stellt und dürfen die wich­tigen Play Services des Such­maschi­nen­betrei­bers noch nutzen. Derzeit ist das Huawei P30 Pro bei den Händ­lern MediaMarkt und Saturn redu­ziert. Wir haben uns zum einen gefragt: Lohnt sich das Angebot? Zum anderen: Lohnt es sich über­haupt noch, ein mehr als einein­halb Jahre altes Handy zu kaufen?

Im Zuge des Preis­ver­gleichs haben wir Ange­bote von Market­place-Händ­lern nicht berück­sich­tigt.

Huawei P30 Pro: Lohnt sich das Angebot?

Huawei P30 Pro mit 6,47-Zoll-Display

Foto: teltarif.de Zum Zeit­punkt der Veröf­fent­lichung kostete das Huawei P30 Pro mit 128 GB Spei­cher 999 Euro - sehr viel Geld, aber ein mitt­ler­weile typi­scher Preis für ein Premium-Smart­phone. MediaMarkt und Saturn bieten das Flagg­schiff aus 2019 derzeit zu einem Preis von 449,87 Euro an. Im Vergleich zur unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers handelt es sich dabei um eine attrak­tive Spar­mög­lich­keit und zugleich auch um den derzeit güns­tigsten Preis. Bei anderen Händ­lern werden rund 50 Euro mehr fällig.

Das Design des Huawei P30 Pro muss sich vor keinem neueren Modell verste­cken, die Display­ränder sind noch zeit­gemäß schmal, die Front­kamera ist als Wasser­tropfen-Notch-Design im Display unter­gebracht - eine nicht minder dezente Lösung wie das 2020 sehr oft verwen­dete Punch-Hole-Design.

Das Display reicht in Sachen Hellig­keit zwar nicht an aktu­elle Ober­klasse-Modelle wie Samsung Galaxy Note 20 Ultra oder iPhone 12 Pro Max heran, der von uns ermit­telte Wert ist aber über­durch­schnitt­lich. Auch die Akku­lauf­zeit ist auf einem guten Niveau.

Eben­falls inter­essant ist die nach wie vor kompe­titive Kamera. Aus diesem Grund ist das Huawei P30 Pro weiterhin unter den besten Handy­kameras vertreten. Die Kamera ist viel­seitig, und auch bei schlechtem Licht ist das Ergebnis unter Labor­bedin­gungen auf einem sehr guten Niveau.

Ein Blick auf die Huawei P30 Pro New Edition kann sich auch lohnen

Ange­sichts der Aussagen, die wir getroffen haben, muss man unwei­ger­lich zu dem Schluss kommen, dass sich das Huawei P30 Pro aufgrund des stark gesun­kenen Preises und der Wett­bewerbs­fähig­keit noch lohnt. Oder? Ja und Nein.

Knapp ein Jahr später nach der Veröf­fent­lichung des P30 Pro veröf­fent­lichte Huawei die P30 Pro New Edition und recy­clete das Vorjah­res­modell, um darauf Google-Dienste instal­lieren zu dürfen. Die New Edition kostet zwar nach UVP 749 Euro, hat im Vergleich zum Huawei P30 Pro aber zwei Vorteile: Preis­ver­fall und doppelter Spei­cher. Das Huawei P30 Pro New Edition ist mit 256 GB Spei­cher­kapa­zität derzeit zum Preis von rund 547 Euro (inklu­sive Versand­kosten) zu bekommen.

Das ist zwar ein Aufpreis von knapp hundert Euro im Vergleich zum MediaMarkt/Saturn-Preis des Huawei P30 Pro. Wer aber wert auf den größeren internen Spei­cher legt, für den könnte sich der Aufpreis für die New Edition lohnen. Auch das ältere Modell gibt es mit 256 GB. Der aktuell güns­tigste Preis liegt bei 655 Euro (inklu­sive Versand­kosten), was ange­sichts der güns­tigeren New Edition nicht zu empfehlen ist.

Bis März 2021 sollen Huawei P30 Pro und Huawei P30 Pro New Edition ein Update auf die Benut­zer­ober­fläche EMUI 11 erhalten. Was Herzen von Android-Fans höher schlagen lässt, muss aber rela­tiviert werden, denn EMUI 11 basiert nicht wie zu erwarten auf Android 11, sondern Android 10. Gerüchten zufolge ist das P30 Pro aber auch für Huaweis Betriebs­system-Neuan­fang HarmonyOS vorge­sehen.

Weitere Details zum Huawei P30 Pro lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

