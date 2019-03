Huawei P30 Lite mit Ultraweitwinkel-Kamera

Das Huawei P20 Lite kam gut an, auf diesem Erfolg kann das P30 Lite aufbauen. Ohne einen großen Pres­se­rummel inte­grierte der Konzern dieses Modell in seinen Inter­net­seiten. Zwar fehlt das Huawei P30 Lite noch auf der deut­schen Präsenz, es ist jedoch aufgrund des Erfolgs des P20 Lite in unserem Heimat­land schwer vorstellbar, dass es nicht zu uns kommt. Der Look erin­nert stark an die großen Brüder, vor allem beim Display, dem SoC und den Kameras wurde jedoch der Rotstift ange­setzt.

Beim Huawei P30 Lite handelt es sich um ein umbenanntes Huawei Nova 4e

Was bietet das Huawei P30 Lite sonst noch?

Unter anderem in Kanada und in den Phil­ip­pinen exis­tiert eine Produkt­seite zum neuen Einstei­ger­mo­dell der P-Serie. Klasse: wer das Huawei P30 Lite bis zum 10. April vorbe­stellt, erhält das clevere Fitnessarm­band Band 3 Pro gratis dazu. In Kürze sollte auch die deut­sche Home­page des Herstel­lers das Budget-Telefon in sein Sorti­ment aufnehmen. Apropos Budget, das P30 Lite schlägt mit 429,95 kana­di­schen Dollar zu Buche, was umge­rechnet etwa 285 Euro sind.In Deutsch­land werden wir uns sicher­lich auf einen höheren Kosten­faktor einstellen müssen, schließ­lich betrug die UVP des P20 Lite 369 Euro. Im Vergleich zum Huawei P30 (Pro) gibt es unter anderem ein abge­specktes Display. Anstatt eines OLED-Panels wurde ein IPS-LCD (6,15 Zoll) verbaut, das mit 2312 mal 1080 Pixel aber kaum nied­riger auflöst. Der Chip­satz Kirin 710 ist zudem merk­lich schwa­cher auf der Brust als der Kirin 980 in den höher­prei­sigen Modellen.



Die Farben des Huawei P30 Lite

Eine posi­tive Ände­rung gibt es hinsicht­lich der Kamera-Ausstat­tung. Bietet das Huawei P20 Lite nur zwei rück­sei­tige Objek­tive (16 + 2 Mega­pixel), sind es nun drei an der Zahl. Die Weit­winkel-Knipse löst jetzt mit 24 Mega­pixel auf und hat eine höhere Licht­stärke von Blende f/1.8. Dem 2 Mega­pixel-Tiefen­sensor gesellt sich eine 8-Mega­pixel-Ultra­weit­winkel-Optik hinzu. Selfies werden mit üppigen 32 Mega­pixel geschossen. Die Akku­ka­pa­zität des Huawei P30 Lite liegt bei fairen 3340 mAh. Als Betriebs­system findet Android 9.0 Pie Verwen­dung. Mit 128 GB Flash (erwei­terbar via microSD) und je nach Region 4 GB oder 6 GB RAM dürfte es kaum Spei­cher­eng­pass geben. Auf einen Staub- und Wasser­schutz wurde verzichtet. Zu den Schnitt­stellen zählen LTE, Dual-Band-WLAN, Blue­tooth 4,2, GPS, USB Typ C und ein 3,5-mm-Kopf­hörer-Port. Das Huawei P30 Lite wird in den Farben Midnight Black und Peacock Blue erscheinen.

Details zu den großen Brüdern, Huawei P30 und P30 Pro, lesen Sie in einer weiteren Meldung.

