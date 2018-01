Huawei P20: Vorstellung verschoben

Der Mobile World Congress 2018 findet in fast genau einem Monat statt, wo wieder mit zahlreichen Premieren rund um den Mobilfunk zu rechnen ist. Eines der Messe­highlights wird die Vorstellung des Galaxy S9 (Plus) werden, wie Samsung bereits höchstselbst bestätigt hat.

Genau das soll nun auch der Grund sein, warum Huawei die Vorstellung seines kommenden Top-Modells Huawei P20 nebst dessen Plus- und Pro-Variante verschiebt, berichtet das süd­koreanische Magazin ETNews unter Berufung auf Industrie­kreise. Stattdessen soll das Smartphone-Trio auf einem eigenen Event im April in Europa vorgestellt werden, heißt es in dem Artikel.

Laut dem Bericht scheut sich Huawei vor dem direkten Aufeinander­treffen mit dem Galaxy S9, welches erwartungs­gemäß die Bericht­erstattung über die Fachmesse dominieren dürfte. Probleme bei der Produktion seien aber nicht die Ursache, so die Quelle von ETNews. Das Verschieben der Vorstellung habe rein strategische Gründe.

Rückkehr zum alten Release-Zyklus

Das Huawei P20 kommt später als erwartet Aufgrund der späteren Vorstellung wird der Verkauf vermutlich auch erst im Frühjahr beginnen. Unterm Strich würde Huawei mit einer Präsentation im April wieder zurück in alte Traditionen fallen, da die P-Reihe bisher - ausgenommen der P20-Vorgänger Huawei P10 (Plus) im vergangenen Jahr - stets auf eigenen Events nach dem MWC vorgestellt wurde. Insofern kehrt Huawei nüchtern betrachtet in sein altes Schema zurück. Highlight des P20 soll eine Triple-Kamera sein, deren Einsatzzweck und technische Umsetzung bisher ein großes Geheimnis sind.

Stattdessen soll der MWC 2018 dazu genutzt werden, um neue Tablets und 2-in-1-Notebooks der MateBook-Serie vorzustellen. Ob es auch neue Android-Smartphones gibt oder gar eine neue Smartwatch und andere Wearable Devices, bleibt vorerst offen. Zumindest gibt es keine Gerüchte in dieser Richtung, die auf entsprechende Messe-Neuheiten hindeuten würden.

In jedem Fall befindet sich Huawei mit der Entscheidung, das P20 nicht in Barcelona zu präsentieren, in bester Gesellschaft. Auch LG wird keinen Nachfolger für das LG G6 auf dem MWC 2018 vorstellen, da sich der Konzern vom üblichen Produkte-Zyklus verabschieden will.

Lesen Sie in einem weiteren Beitrag, womit die Huawei-P20-Serie neben der Triple-Kamera bei der Kundschaft punkten soll.