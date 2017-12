Huawei P11: Triple-Kamera und iPhone-X-Display?

Im Frühjahr erwartet uns von Huawei wieder das nächste große Update der P-Serie. Wie wir bereits berichtet haben, könnte das Huawei P11 den nächsten großen Trend einleiten - eine Kamera mit drei Sensoren. Über Weibo wurde nun ein Bild veröffentlicht, das die neue Triple-Kamera von Huawei zeigen soll. Das Bild stammt ursprünglich von Evan Blass (@evleaks), der die Abbildung in einem Werbeprospekt gefunden hat.

Zum Bild gibt es Informationen zur Kamera-Ausstattung des Huawei P11, die wir größtenteils aber schon kennen. Diese soll demnach eine Auflösung von bis zu 40 Megapixel bieten, über Objektive von Leica verfügen, einen 5-fachen Hybrid-Zoom haben sowie über eine Optimierung der einzelnen Pixel verfügen. Letztere soll es ermöglichen, im Nachtmodus nahezu 100 Prozent des Lichts einzufangen, wodurch Aufnahmen bei Nacht erheblich an Qualität gewinnen sollen. Zusätzlich zur Triple-Kamera auf der Rückseite wird zudem über eine 24-Megapixel-Frontkamera spekuliert.



Huawei P11 mit künstlicher Intelligenz

Im Huawei P11 soll dem Bericht zufolge der Kirin 970 arbeiten. Dieser Prozessor kam erstmals im Huawei Mate 10 Pro zum Einsatz und besitzt eine Neural Engine für künstliche Intelligenz. Durch sie ist das Smartphone in der Lage, vom Besitzer zu lernen. Rechenprozesse sollen somit mit der Zeit zunehmend schneller verarbeitet werden.

Auch über das Display mehren sich die Berichte. Huawei wird im P11 demnach ein von Samsung gefertigtes 6-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1080 mal 2244 Pixel verwenden, das optisch an den Screen des iPhone X erinnert. Denn der Bildschirm des Huawei P11 wird sich einer schematischen Zeichnung zufolge (via xda Developers) über die gesamte Front des Gehäuses erstrecken und umschließt dabei wohl auch die Hörmuschel am oberen Rand des Gerätes.



Wie das Mate 10 Pro wird das P11 aller Wahrscheinlichkeit nach mit Android 8.0 Oreo ausgeliefert, über das Huawei die hauseigene Oberfläche Emotion UI 8.0 gelegt hat. Features wie der Desktop-Modus, bei dem sich das Smartphone an einen Monitor anschließen lässt und so als PC-Ersatz dient, sollen ebenso unterstützt werden wie die spezielle Übersetzer-Funktion in Wort und Schrift.

Wir gehen davon aus, dass Huawei das P11 wie den Vorgänger auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorstellen wird. teltarif.de ist auch im kommenden Jahr wieder live vor Ort und wird über alle interessante Neuigkeiten berichten.