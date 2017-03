Huawei P10 im Unboxing: Handy hat mehr Zubehör als gedacht

Das Huawei P10 bringt nicht nur ein Netzteil und ein USB-Kabel mit. Zum neuen Flaggschiff-Smartphone gehört mehr Zubehör als gedacht. Wir haben im Unboxing einen Blick in die Verpackung des Huawei P10 geworfen.

Das Huawei P10 ist das neue Flaggschiff-Smartphone von Huawei. In den vergangenen Jahren wurden die früheren Modelle der P-Reihe auf einem separaten Event im April präsentiert. In diesem Jahr entschied sich Huawei jedoch für eine Vorstellung im Vorfeld des Mobile World Congress in Barcelona.

Ab 15. März ist das Huawei P10 zum Preis von 599 Euro im Handel verfügbar. Wir haben einen Blick in die Verpackung des Smartphones geworfen, zeigen das Huawei P10 in vollem Glanz und sehen uns im Unboxing das Zubehör näher an, das der Hersteller zum Handy liefert.

Durch unsere Galerie geht es mit einem Klick auf die eingebundenen Bilder.