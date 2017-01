Huawei P10 wird wohl richtig teuer und bricht mit Tradition

Ist das das Huawei P10? Zu den neuen Smartphones, die wir in den kommenden Wochen erwarten, gehört das Huawei P10. Der Hersteller setzt aller Wahr­schein­lich­keit nach wieder auf eine Dual-Kamera von Leica. Doch in einem anderen Punkt wird offenbar mit einer bisherigen Tradition bei den Huawei-Smartphones gebrochen. Denn wie ein unlängst veröffentlichtes Pressefoto zeigt (Weibo via PhoneArena), befindet sich der Fingerabrucksensor des Huawei P10 nicht länger auf der Rückseite. Stattdessen findet sich unter der Displayfront ein Button, unter dem der Sensor verborgen sein soll. Ob sich dieser Home-Button drücken lässt, ist nicht bekannt.

Das vermeintliche Pressebild lässt weitere Details erkennen. Wir sehen ein Design aus Metall und Glas, das sehr nah an das des Huawei P9 herankommt. Abseits der Positionierung des Finger­abdruck­sensors und der Neueinführung einer Home-Taste gibt es kaum Unterschiede. Der Huawei-Schriftzug auf der Front ist über das Display gewandert und auf der Rückseite prangt ein Huawei-Logo statt des Schriftzugs.

Dual-Kamera mit veränderter Blende

Die Dual-Kamera auf der Rückseite hat sich optisch nicht verändert. Wie bisher auch sind die beiden asphärischen Summarit-Linsen der Kamera neben­einander mit wenigen Millimeter Abstand angeordnet. Bei genauem Hinsehen lassen sich aber Hinweise finden, dass die Objektive im Vergleich zur Kamera des Huawei P9 verändert wurden. Denn statt auf Sensoren mit einer Lichtstärke von 1:2,2 (f/2.2-Blende) bei einer Brennweite von 27 Millimeter, setzt Huawei beim P10 offenbar auf eine f/2.0-Blende, die nochmals mehr Licht einfangen kann.

Gekoppelt mit der Verwendung asphärischer statt den üblichen sphärischen Linsen, dem Laser-Autofocus und einem Dual-LED-Blitz sollen Aufnahmen mit mehr Details und Tiefenschärfe möglich sein. Denn aufgrund der nicht-sphärischen Oberfläche der Linsen treffen die zentralen und die äußeren Lichtstrahlen in einem einzigen Brennpunkt zusammen­treffen, wodurch Abbildungs­fehler verhindert werden können.

Huawei P10: Bislang teuerstes P-Modell?

Das Huawei P10 könnte das erste Smartphone der Reihe sein, dass über ein QHD-Display mit einer Auflösung von 1440 mal 2560 Pixel verfügt. Mit einer Diagonale von 5,5 Zoll wäre der Bildschirm etwas größer als der des 5,2 Zoll großen Vorgängers P9. Das Huawei P10 wird vermutlich wie das Mate 9 vom High-End-Prozessor Kirin 960 angetrieben und soll neben 4 GB RAM auch 32 GB internen Speicher mitbringen. Auch über ein mögliches Huawei P10 Plus wird spekuliert.

Insgesamt lassen die bislang spekulierten Daten auf ein leistungsstarkes, schickes Smartphone schließen. Doch die Ausstattung lässt sich Huawei scheinbar gut bezahlen. Das neue Flaggschiff soll Berichten zufolge deutlich teurer werden als sein Vorgänger. Das zumindest will der Leaker Ricciolo erfahren haben und bezeichnet das Huawei P10 in einem Twitter-Post als das bisher teuerste Modell der P-Serie. Weitere Details nannte er zwar nicht, doch ist die Annahme eines möglichen Preisanstieges nicht aus der Luft gegriffen. Denn die Vorzeige-Modelle der P- und Mate-Reihe von Huawei wurden über die Jahre immer teurer.

Spekulationen um Vorstellungstermin

Das Huawei Ascend Mate 7 kostete zum Start im Oktober 2014 beispielsweise 499 Euro. Für den Nachfolger, das Huawei Mate 8, wurde ein Preis von 599 Euro und somit ganze einhundert Euro mehr verlangt. Und das Huawei Mate 9 kam wiederum für 699 Euro in die Läden. Ein ähnliches Szenario zeigt sich bei der besagten P-Serie: Kostete das Huawei P8 zum Start noch 499 Euro, war das Huawei P9 ein Jahr später mit einer UVP von 569 Euro schon deutlich teurer. Stimmt die Aussage von Ricciolo also, dass uns beim kommenden Flaggschiff Huawei P10 erneut ein Preisanstieg erwartet, wird das Smartphone aller Wahrschein­lichkeit teurer werden als 600 Euro.

Vollkommen offen ist bislang, wann die Vorstellung des Huawei P10 erfolgen wird. Einige vermuten den Mobile World Congress in einem Monat als mögliche Bühne für die Präsentation. Wahrscheinlicher scheint es aber, dass Huawei den Jahres­rhythmus beibehalten und das neueste Modelle der P-Reihe wieder auf einem separaten Event Anfang April zeigen wird.

Bis es soweit ist, bleibt das Huawei P9 das aktuelle Top-Modell der Reihe. Unlängst hat es ein Update auf Android 7.0 Nougat erhalten, das viele neue Funktionen auf das Smartphone gebracht hat. Details zum Update für das Huawei P9 lesen Sie in einer separaten Meldung.