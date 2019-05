Huawei P10 Plus wird mit Mai-Sicherheitspatch aufgewertet

Das Huawei P10 Plus erhält den Mai-Sicherheitspatch Huaweis Verspre­chen, sich trotz USA-Bann weiterhin um die Sicher­heit seiner Smart­phones zu kümmern, trägt mit der jüngsten Aktua­lisie­rung für das Huawei P10 Plus erste Früchte. Das Ober­klasse-Zugpferd des vorletzten Jahres erhält derzeit ein Update, das den Android-Sicher­heits­patch Stand Mai 2019 und diverse Opti­mierungen enthält. In erster Linie hat der Konzern die Video­tele­fonie über Dritt­anbieter-Apps verbes­sert. Zudem wurde ein Bug behoben, durch den sich unter bestimmten Voraus­setzungen keine WLAN-Verbin­dung herstellen ließ. Wie gewohnt wird das Update in Wellen ausge­rollt.

Der chine­sische Hersteller beteu­erte in der jüngsten Vergan­genheit stets, sich beson­ders um die Sicher­heit seiner Mobil­geräte zu bemühen. Auch wenn die US-Regie­rung den Aussagen keinen Glauben schenkt, unter­streicht Huawei mit seinem jüngsten Update diesen Aspekt. Das Huawei P10 Plus erschien im April 2017 noch mit Android 7.0 Nougat, im März erhielt es eine Aktua­lisie­rung auf Android 9.0 Pie.

Ein aktu­elles Mobile-OS ist selbst­redend nur die halbe Miete, von daher ist es erfreu­lich, dass der Hersteller trotz der kriti­schen Bezie­hung zu den Verei­nigten Staaten an seiner Soft­ware schraubt. Mit dem Sicher­heits­patch des 1. Mai, der am 6. Mai von Google heraus­gegeben wurde, wird das Huawei P10 Plus besser gegen Malware und Fremd­zugriffe abge­schottet.



Die ausrol­lende Aktua­lisie­rung verhilft dem Smart­phone zum Sprung auf die Versi­onsnummer VKY-L09 9.0.1.185(C432E4R1P9). Es werden 413 MB an freiem Spei­cher­platz benö­tigt, falls Sie also über geringes mobiles Daten­volumen verfügen, ist ein Down­load über WLAN empfeh­lens­wert. An der Betriebs­system­version Android 9.0 Pie und an der Ober­fläche EMUI 9.0.1 ändert sich indes nichts. Abseits des Fein­schliffs bei den Video­anrufen und dem lokalen Draht­losnetz­werk soll das Update auch die System­leis­tung sowie die Stabi­lität des Huawei P10 Plus verbes­sern. Je nach Netz­betreiber und Region kann es etwas dauern, bis die neue Soft­ware für Ihr Modell zur Verfü­gung steht. Eine manu­elle Suche nach dem Update kann im Bereich Einstel­lungen / System / System­aktua­lisie­rung einge­leitet werden. (via Huawei Blog