Huawei P10 wohl in fünf Versionen: Das sind die Preise

Ob das Huawei P10 und das Huawei P10 Plus auf dem MWC vorgestellt werden, ist weiterhin offen. Jetzt soll ein Werbe­teaser aber die verfügbaren Speicher­versionen und deren Preise verraten.

Laut Weibo könnte so das Huawei P10 Plus aussehen Beim Vorstellungstermin des Huawei P10 scheiden sich die Geister - kommt es bereits zum Mobile World Congress oder bleibt Huawei seinem Termin im April treu? Die Informationen zum kommenden Flaggschiff sind bereits so umfangreich, dass einer baldigen Präsentation eigentlich nichts mehr im Weg stehen dürfte. Nun erreicht uns ein Werbeteaser aus China, der nicht nur die beiden Varianten des Huawei P10 zeigen soll, sondern offenbar auch verrät, welche Speicher­versionen Huawei zu welchen Preisen anbieten wird. Das Dokument wurde den Kollegen von PhoneArena zugespielt, wobei dessen Echtheit bislang nicht verifiziert werden konnte.

Auf den ersten Blick scheint die Übersicht über die von Huawei geplanten Modelle des P10 valide zu sein. Der Teaser greift die Daten auf, die bereits seit einiger Zeit als sicher gelten. Denn Huawei wird offenbar wieder zwei Versionen seines neuen Flaggschiffs auf den Markt bringen. Etwas seltsam mutet jedoch an, dass die auf dem Teaserbild gezeigten Smartphones mit ausgeschaltetem Bildschirm abgebildet sind, wohingegen die offiziellen Übersichten dieser Art die Geräte zumeist eingeschaltet darstellen. Ein Hinweis auf einen Fake?

Huawei P10: Wahlweise mit und ohne Edge-Screen

Sollten sich die Angaben auf dem Werbeteaser bestätigen, erwarten uns mit dem Huawei P10 und dem Huawei P10 Plus zwei Modelle des neuen Flaggschiffs. Die beiden Modelle werden wiederum in unter­schied­lichen Speicher­versionen angeboten, sodass am Ende fünf verschiedene Varianten des Huawei P10 zur Verfügung stehen.

Der offensichtliche Unterschied zwischen dem Huawei P10 und dem P10 Plus liegt im Display. Während das Huawei P10 mit einem geradem Bildschirm auf den Markt kommen soll, wird das Huawei P10 Plus offenbar einen Edge-Screen besitzen. Einen solchen kennen wir vom Hersteller bereits vom Huawei Mate 9 Pro, das hierzulande bislang aber nicht offiziell verfügbar ist.

Das Display des Huawei P10 soll 5,1 Zoll in der Diagonale messen und in Full-HD auflösen. Etwas größer kommt das Huawei P10 Plus mit 5,5-Zoll-Display und einer Auflösung von 1440 mal 2560 Pixel daher. Der ehemals auf der Rückseite positionierte Finger­abdruck­sensor ist bei den neuen Modellen offenbar nach vorn gewandert und befindet sich nun direkt unter dem Touchscreen. Als weiteres Merkmal wird die Dual-Kamera mit Leica-Branding gehandelt.



Teaser soll Speicherversionen und Preise von Huaweis neuen Flaggschiffen verraten

Diese Speichervarianten soll es geben

Auch unterschiedliche Speicherversionen sollen zu haben sein. Vom Huawei P10 wird es demnach Modelle mit 4 GB Arbeitsspeicher und wahlweise 32 oder 64 GB internem Speicher sowie ein Modell mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher geben. Die Preise für diese Modelle betragen umgerechnet 473 Euro (4 GB/32 GB), 555 Euro (4 GB/64 GB) und 635 Euro (6 GB/128 GB).

Das Huawei P10 Plus wird der Liste zufolge in Ausführungen mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internem Speicher sowie mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher angeboten. Hier liegen die Preise umgerechnet bei 676 Euro bzw. 771 Euro. Die Preise verstehen sich allerdings ohne Steuern, sodass sie hierzulande aller Wahrschein­lichkeit nach noch etwas höher ausfallen werden.

Dass Huaweis neues Flaggschiff relativ teuer werden wird, wurde bereits vor zwei Wochen spekuliert. Anlass war ein Twitter-Post, in dem das Huawei P10 als das bisher teuerste Modell der P-Serie bezeichnet wurde.