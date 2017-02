Huawei P10 Plus mit Edge-Display, P10 in Lila und Mintgrün

Ein Render­bild des Huawei P10 Plus zeigt ein Edge-Display, zudem scheint Huawei auf unkonventionelle Gehäuse­farben (Lila und Mintgrün) bei den neuen Flagg­schiffen zu setzen. Die Vorstellung wird am 26. Februar erwartet.

Beim P10 könnte Huawei auf ungewöhnliche Farben setzen Huawei hat bereits Einladungen für ein Event am 26. Februar verschickt und wird an diesem Tag mit großer Wahr­scheinlich­keit das P10 und das P10 Plus vorstellen. Die zwei Modelle verdeutlichen eine neue Marschrichtung des chinesischen Herstellers und erinnern an Samsungs aktuelles Galaxy-S-Portfolio. Wie ein kürzlich im Microblog Weibo veröffentlichtes Render­bild zeigt, wird das P10 Plus über ein seitlich gebogenes Display verfügen, das man beispiels­weise vom Galaxy S7 Edge her kennt. Außerdem könnten unkonventionelle Gehäuse­farben für Abwechslung in der Branche sorgen.

Huawei P10 Plus gebogen, P10 in buntem Look

Selbst­redend gibt es viele Smartphones, die über ein Bedien­element unterhalb des Bild­schirms verfügen, doch als Stil­mittel Samsungs hat sich dieses Design­merkmal besonders in das Gedächtnis der Konsumenten gebrannt. Beim Betrachten des Huawei P10 werden deshalb vermutlich einige Smartphone-Fans an das Galaxy S7 erinnert, während das P10 Plus Parallelen zum Galaxy S7 Edge aufweist. Dies trifft jedoch nur auf die Front zu, die Rück­seite ist hingegen weitest­gehend mit dem Huawei P9 identisch, inklusive der bewährten Leica-Dual-Kamera. Diese weist beim P10 Plus allerdings nun einen Ring­blitz auf. Der Finger­abdruck­sensor befindet sich beim Phablet zudem an der Rück­seite.

Spezifikationen von Huawei P10 / Huawei P10 Plus

Das Huawei P10 soll Anzhuo zufolge über einen Kirin 960 verfügen und in zwei verschiedenen Speicher­ausstattungen daherkommen. Die Quelle teilt mit, dass 4 GB RAM mit 64 GB ROM, sowie 6 GB RAM und 128 GB ROM zur Auswahl stehen werden. Das Edge-Display des Huawei P10 Plus erinntert an das Samsung Galaxy S7 Edge Android 7.0 Nougat und ein 3100 mAh umfassender Akku soll es ebenfalls geben. Das P10 Plus würde hingegen mit Kirin 965, 3650 mAh und 6 GB RAM nebst 128 GB ROM oder 8 GB RAM und 256 GB ROM erscheinen. Wie die neuen Huawei-Smartphones schließlich in der Realität aussehen und wie die finalen technischen Daten lauten, werden wir spätestens am 26. Februar erfahren.

Vor einer Woche hatten wir bereits berichtet, dass Huawei's neues Flaggschiff ziemlich teuer werden könnte.