Huawei Flip & Oppo Fold: Falt-Konkurrenz für Samsung

Huawei und Oppo bereiten den Start ihrer neuen Fold­ables vor. Noch im Dezember könnten diese erscheinen. Huawei versucht sich am Klapp­handy-Design, Oppo mit dem Find N 5G an einem Handy-Tablet-Hybriden.

Sowohl das Galaxy Z Flip 3 5G als auch das Galaxy Z Fold 3 5G erhalten demnächst Konkur­renz aus China. Es gibt mehrere Hinweise darauf, dass Huawei an einem Smart­phone mit bieg­samem Display im Klapp­handy-Stil arbeitet. Wie das Mobil­gerät aussehen könnte, veran­schau­lichen Render­bilder, die auf einem Patent des Herstel­lers basieren.

Beim Oppo Find N 5G soll es sich um ein nach innen falt­bares Foldable handeln, das geschlossen als Handy und geöffnet als Tablet fungiert.

Güns­tiges Foldable als Huawei-Heils­bringer?

So könnte ein Huawei-Foldable im Flip-Stil aussehen

Bild: 9TechEleven Vor wenigen Jahren noch war Huawei in aller Munde und versorgte welt­weit Smart­phone-Fans mit gelun­genen Produkten. Bekann­ter­maßen machte dem Konzern das US-Handels­embargo einen Strich durch die Rech­nung. Mitt­ler­weile sieht es selbst im Heimat­markt China nicht mehr allzu rosig für das Unter­nehmen aus. Ein erschwing­liches Foldable im Stil des beliebten Galaxy Z Flip 3 5G könnte einen Umschwung mit sich bringen.

Das Mobil­gerät soll sich bereits in der Massen­pro­duk­tion befinden. Die Firma Zhaoli Tech­nology verriet, dass sie das Schar­nier für ein Falt-Handy eines großen Herstel­lers kreiert. Bran­chen­kenner vermuten dahinter Huawei.

Oppo Find N 5G: Alter­native zu Galaxy Z Fold 3

Besagtes Schar­nier soll wesent­lich simpler konstru­iert sein als bishe­rige Vari­anten, was zu einer Kosten­ersparnis führt. Die Gewinn­marge soll beim noch namen­losen Huawei-Foldable entspre­chend hoch ausfallen. Das Smart­phone könnte noch in diesem Jahr, spätes­tens aber Anfang 2022, erscheinen. Welche Hard­ware das Telefon besitzt, ist bislang unbe­kannt. ( GSMArena via itHome

Wer ein 2-in-1-Foldable möchte, das sich sowohl als Smart­phone wie auch als Tablet verwenden lässt, hat hier­zulande nur wenig Auswahl. Das Huawei Mate X2 und das Xiaomi Mi Mix Fold haben es leider nicht nach Deutsch­land geschafft. Entspre­chend bleiben nur das Galaxy Z Fold 3 5G, das immer noch empfeh­lens­werte Galaxy Z Fold 2 5G und das empfind­liche, da nach außen falt­bare, Mate Xs.

Mit Glück schafft es das in Vorbe­rei­tung befind­liche Oppo Find N 5G als weiterer Vertreter dieser Produkt­kate­gorie zu uns. Im chine­sischen Forum Weibo teilte der Insider Digital Chat Station Details zu diesem Foldable.

Es soll ein OLED-Haupt­dis­play mit 7,8 bis 8 Zoll, 2K-Auflö­sung und 120 Hz haben. Das Mobil­gerät besitzt den Code­namen Peacock und sei mit dem Chip­satz Snap­dragon 888 ausge­stattet. Für Schnapp­schüsse steht eine Weit­winkel-Kamera mit 50 Mega­pixel und dem Kame­rasensor Sony IMX766 zur Verfü­gung.

Das Oppo Find N 5G soll schon weit voran­geschritten sein, die Laden­geschäfte des Herstel­lers erhalten bereits Einheiten, um Mitar­beiter damit vertraut zu machen. Eine baldige Vorstel­lung mutet also realis­tisch an.

Mit Android 12L gibt es demnächst eine passende Soft­ware für Fold­ables.