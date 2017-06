Huawei Nova Plus als Smartphone-Schnäppchen bei Saturn

Bei Saturn können Interessenten am heutigen Sonntag das Huawei Nova Plus zum Schnäppchen-Preis kaufen. Das Smartphone wird bis einschließlich Montagmorgen, 9 Uhr, für 349 Euro im Online-Shop angeboten. Die Versandkosten bei Lieferung betragen 1,99 Euro, sodass sich der Endpreis auf 350,99 Euro beläuft. Das Smartphone kann aber auch in einer Filiale abgeholt werden - in diesem Fall entfallen die Versandkosten. Andere Händler verlangen im Schnitt 35 bis 50 Euro mehr für das Gerät. So kostet das Nova Plus bei Media Markt aktuell 385 Euro und bei Amazon über 400 Euro. Saturn bietet es wahlweise in der Farbe Silber oder Gold an.

Details zum Smartphone

Huawei Nova Plus im Angebot bei Saturn Das Nova Plus ist ein gut ausgestattetes Smartphone mit einem ordentlich hellen 5,5 Zoll großem Full-HD-Display. Für das Gerät wird ein Update auf Android 7 Nougat inklusive der Oberfläche Emui 5.0 angeboten, sodass Kunden - anders als mit den älteren Versionen - die Möglichkeit haben, einen App Drawer einzurichten.

Ein Snapdragon 625 sorgt zusammen mit 3 GB Arbeitsspeicher für eine solide Leistung. Für eigene Daten steht ein 32 GB (ca. 22 GB frei) großer und mittels microSD-Karte erweiterbarer Speicher bereit. Schnelles LTE Cat.6, eine 16-Megapixel-Kamera mit optischem Bildstabilisator, ein rückseitiger Fingerabdrucksensor, USB C 3.1 und ein hochwertiges Metall-Gehäuse gehören ebenfalls zur Ausstattung. Ein Minuspunkt beim Nova Plus ist das fehlende WLAN ac, sodass Nutzer nur über das 2,4-GHz-Band funken können.

Der 3340-mAh-Akku ist fest im Gehäuse eingebaut und sorgte im Test von teltarif.de unter Dauerlast für eine gute Laufzeit von über achteinhalb Stunden. Deshalb findet sich das Huawei Nova Plus auch auf der Liste unserer Akku-Testsieger wieder. Aufgrund der guten Ausstattung zum vergleichsweise günstigen Preis erhielt das Nova Plus zudem den neunten Platz unter den Preis-Leistungs-Siegern der aktuellen Smartphones.

Angebot nicht ohne Konkurrenz

Für ein Smartphone mit einer Ausstattung, wie sie das Huawei Nova Plus bietet, ist ein Preis von 349 Euro gut. Dank der soliden Leistung erzielte das Gerät im Handy-Test von teltarif.de die Note 2.0. Nutzer erhalten somit ein zuverlässiges Gerät, das den meisten Smartphone-Anwendungen gut gewachsen ist.

Mögliche Alternativen zum Gerät mit ähnlicher Ausstattung und ähnlichem Preis finden Sie in der Tabelle. Dabei sticht vor allem das Honor 6X ins Auge, das in Sachen Preis/Leistung unser absoluter Sieger ist und mit einer guten Ausstattung überzeugen kann. Mit Preisen um die 230 Euro ist es sogar günstiger als das Nova Plus.