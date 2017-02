Schnäppchen-Check: Huawei Nova Dual-SIM bei mobilcom-debitel

mobilcom-debitel bietet bald das Huawei Nova Dual-SIM als Preiskracher an. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob das Smartphone bei anderen Händlern günstiger erhältlich ist.

Huawei Nova Dual-SIM bei mobilcom-debitel Bei mobilcom-debitel ist ab dem 12. Februar das Huawei Nova in der Dual-SIM-Version als Preiskracher erhältlich. Das Smartphone wird 299,99 Euro kosten und in den Farbvarianten Grau und Silber verfügbar sein. Die Versandkosten kann sich der Interessent sparen, indem im Bestellprozess der Aktionscode KRACHER eingegeben wird. Wie uns mobilcom-debitel mitgeteilt hat, wird das Smartphone nur am Sonntag verkauft.

Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob das Huawei Nova Dual-SIM bei anderen Online-Händlern günstiger zu haben ist. Ein kurzer Preis-Vergleich macht deutlich, dass das Angebot von mobilcom-debitel für die graue und silberfarbene Version das Günstigste ist. So starten die Preise für die gleichen Smartphones bei anderen Händlern ab 316 Euro (grau) bzw. ab 309 Euro (silber). Günstiger ist das Huawei Nova Dual-SIM nur erhältlich, wenn die goldfarbene Variante gewählt wird. Diese geht online bereits ab 299 Euro über den Tisch - alle Preise kommen inklusive der Versandkosten.

Die Specs des Huawei Nova Dual-SIM

Das Huawei Nova Dual-SIM ist mit einem 5-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1080 mal 1920 Pixel bietet. Der Octa-Core-Prozessor ist vom Typ Snapdragon 625. Diesem steht ein Arbeitsspeicher mit 3 GB zur Verfügung. Der interne Speicher hat eine Kapazität von 32 GB - über den microSD-Slot lässt sich eine Speicherkarte mit bis zu 128 GB einstecken. Hinweis: Hierbei handelt es sich um einen Hybrid-Slot. Der Nutzer muss sich also entscheiden, ob er beide Slots mit zwei SIM-Karten oder eine mit einer SIM-Karte und einer microSD-Karte betreiben möchte.

Auf der Rückseite des Huawei Nova ist eine 12-Megapixel-Kamera verfügbar. Für Selfie-Aufnahmen steht eine 8-Megapixel-Frontkamera zur Verfügung. Zu den weiteren Features gehören die LTE-Unterstützung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im Downstream bzw. 50 MBit/s im Upstream sowie ein rückseitiger Fingerabdruck­scanner.

Der Preiskracher von mobilcom-debitel ist über eine Spezial-Seite zu haben. Alle Details zum Dual-SIM-Smartphone erhalten Sie auf unserem Datenblatt zum Huawei Nova Dual-SIM.