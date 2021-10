Huawei Nova 8i verfügbar: Schicke Mittelklasse mit Manko

Wer auf der Suche nach einem neuen Handy aus der Mittel­klasse ist, kann einen Blick auf das Huawei nova 8i werfen. Das Modell ist nun in Deutsch­land erhält­lich und hat Premium-Charakter. Ein Problem hat das Huawei nova 8i aber.

Huawei bietet die Mittel­klasse "nova 8i" nun auch hier­zulande an. Die Bilder auf der Webseite von Huawei zeigen ein Smart­phone im schi­cken Design mit auffällig schmalen Display­rän­dern. Güns­tigere Smart­phones sind mitt­ler­weile in der Regel auch hoch­wertig verar­beitet und bedienen sich vieler Design-Elemente aus der Premium-Sparte. Auf den ersten Blick könnte das Huawei nova 8i aber auch direkt aus der deut­lich teureren P-Serie des chine­sischen Konzerns stammen.

Die Spezi­fika­tionen des Huawei nova 8i lesen sich gut. Aller­dings hat das Huawei nova 8i ein Problem.

Huawei nova 8i: Tolle Ausstat­tung, aber etwas fehlt

Huawei nova 8i mit großem Display und breitem Punch Hole

Bild: Huawei, Screenshot: teltarif.de Huawei darf aufgrund des US-Embargos neue Smart­phones weiterhin nicht mit Google-Diensten verkaufen. Der Google Play Store steht als App-Quelle nicht zur Verfü­gung. Wer sich ein Modell wie das Huawei nova 8i kauft, muss das wissen. Apps müssen aus der Huawei-eigenen App Gallery geladen werden. Die ist nun nicht so umfang­reich bestückt wie der Google Play Store, wich­tige Apps werden Nutzer aber auch dort finden. Um Sicher­heits­risiken zu redu­zieren, bietet die App Gallery auch Links auf externe Seiten, um beispiels­weise APK-Dateien (Instal­lati­ons­dateien) von Messen­gern wie WhatsApp zu laden. Damit möchte sich nicht jeder beschäf­tigen, weshalb die Smart­phones von Huawei seit Inkraft­treten des Embargos hier­zulande nicht mehr so attraktiv sind.

Auf dem Huawei nova 8i ist EMUI 11.0 instal­liert. Die Benut­zer­ober­fläche beruht auf Android 10. Hersteller wie Samsung und Oppo entwi­ckeln ihre Smart­phone-Betriebs­sys­teme längst auf Basis von Android 12 und haben bereits Beta-Versionen veröf­fent­licht. Huawei arbeitet an der eigenen Soft­ware HarmonyOS. HarmonyOS 3.0 soll am 24. Oktober vorge­stellt werden. Es bleibt aller­dings abzu­warten, ob und wann Huawei das eigene Betriebs­system für Smart­phones hier­zulande bezie­hungs­weise in Europa verfügbar macht. Unter Umständen gehört auch das nova 8i zu den Geräten, die künftig mit einem Update auf HarmonyOS rechnen können.

Huawei nova 8i: Schnelles Laden, großes Display

Das Huawei nova 8i ist mit einem 4300 mAh bestückt. Dieser kann mit 66 W über USB-C wieder aufge­laden werden. Diese hohe Ausgangs­leis­tung ist für die Smart­phone-Mittel­klasse zwar noch nicht die Regel, wird aber auch von Herstel­lern wie OnePlus beispiels­weise im Nord 2 5G einge­setzt (65 W), das eine ähnliche UVP hat wie das Huawei nova 8i.

Für Leis­tung sorgt ein Qual­comm-Prozessor vom Typ Snap­dragon 662. Arbeits­spei­cher und interne Spei­cher­kapa­zität sind mit 6 GB und 128 GB konfi­guriert. Den 5G-Mobil­funk­stan­dard unter­stützt das Huawei nova 8i nicht.

Das LCD-Panel hat eine Bild­schirm­dia­gonale von 6,67 Zoll (Auflö­sung FHD+). Das Huawei nova 8i ist damit ein großes Phablet (Abmes­sungen: 161,85 mm mal 74,7 mm mal 8,58 mm), mit einem Gewicht von 190 Gramm dürfte es komfor­tabel in der Hand liegen.

Kamera mit 64-Mega­pixel-Sensor

Das Huawei nova 8i verfügt über ein Quad-Kamera

Bild: Huawei, Screenshot: teltarif.de Hoch­auf­lösende Kame­rasen­soren sind in der Mittel­klasse keine Beson­der­heit mehr. Die Haupt­kamera des Huawei nova 8i verfügt über einen Sensor mit 64 Mega­pixel (Blende: f/1.9), dazu kommen eine 8-Mega­pixel-Weit­win­kel­kamera (Blende: f/2.4), eine 2-Mega­pixel-Tiefen­kamera (Blende: f/2.4) und eine 2-Mega­pixel-Makro­kamera (Blende: f/2.4). Die Front­kamera sieht aus wie eine Dual­kamera, weil das Loch im Display breiter ist als üblich bei einem Punch Hole. Es handelt sich aber nur um eine Linse mit 16 Mega­pixel (Blende: f/2.0). Zur Kame­raleis­tung können wir keine Aussagen treffen, weil wir das Huawei nova 8i noch nicht getestet haben.

Das Huawei nova 8i ist in den Farb­vari­anten "Moon­light Silver" (Silber) und "Starry Black" (Schwarz) erhält­lich. Zum Preis von 349 Euro gibt es die Kopf­hörer Huawei FreeBuds 4i ohne Aufpreis dazu. Diese werden auf der Webseite von Huawei regulär mit einem Preis von 59 Euro gelistet.

ÜberAmazon ist das Huawei nova 8i unter anderem auch erhält­lich. Bei der Bestel­lung über den Online­händler sollten Sie darauf achten, "HUAWEI nova 8i+FreeBuds 4i" in den Waren­korb zu packen. Sie können das Modell nämlich auch ohne die Kopf­hörer bestellen, der Preis verän­dert sich dabei aber nicht. Für Nutzer, die klas­sisch über einen Kopf­hörer mit Kabel Musik­hören möchten, bietet das Huawei nova 8i auch einen 3,5.mm-Klin­ken­anschluss.

Im Oktober erwarten wir noch einige Neuvor­stel­lungen großer Hersteller wie Apple, Samsung und Google. Details lesen Sie in einer weiteren News.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.