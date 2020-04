Huaweis neue Mittelklasse: Nova 7 SE 5G, 7 5G und 7 Pro 5G

Huaweis Midrange-Smart­phone-Reihe Nova geht mit dem Nova 7 SE 5G, dem Nova 7 5G und dem Nova 7 Pro 5G in die nächste Runde. Im Vergleich zur Vorgän­ger­ge­nera­tion wurde vor allem an den Kamera-Spezi­fi­ka­tionen geschraubt, außerdem haben alle drei Modelle stan­dard­mäßig 5G-Mobil­funk an Bord. Eine Quad-Kamera inklu­sive 64-Mega­pixel-Sensor und eine Akku­ka­pa­zität von 4000 mAh hat das Trio gemein. Mit bis zu 50-fach Hybrid-Zoom lassen sich entfernte Motive nah heran­holen. Preis­lich startet die Smart­phone-Serie Nova 7 ab umge­rechnet 315 Euro.

Huaweis neue Mittel­klasse ist da

Die Nova-7-Reihe kommt bunt daher

Huawei Im Heimat­land hat der Hersteller kürz­lich drei erschwing­liche 5G-Mobil­ge­räte vorge­stellt. Nova 7 SE 5G, Nova 7 5G und Nova 7 Pro 5G treten Ende April die Nach­folge der erst im Dezember 2019 erschie­nenen Vorgänger Nova 6 SE, Nova 6 und Nova 6 5G an. Entgegen Huawei P40 und Honor 30 handelt es sich bei dieser Baureihe um keine Ober­klasse, was bereits am kleinen Kosten­faktor ersicht­lich wird. Ob die Smart­phones auch außer­halb Chinas den Handel errei­chen, bleibt abzu­warten.

Das Nova 7 SE 5G ist die tech­nisch und preis­lich kleinste Ausgabe (ab 2400 Yuan / 315 Euro). Dieses Handy besitzt ein 6,5 Zoll messendes IPS-Display mit 2400 x 1080 Pixel, den Chip­satz Kirin 820 5G, inklu­sive Octa-Core-CPU mit bis zu 2,36 GHz Takt und vier rück­sei­tige Kameras. Eine für Weit­winkel-Aufnahmen (64 MP / Blende f/1.8), eine für Ultra­weit­winkel-Aufnahmen (8 MP / Blende f/2.4), ein Makro-Objektiv (2 MP) und einen 2-MP-Tiefen­sensor. Für Selfies müssen 16 Mega­pixel (Blende f/2.0) genügen.

Spar­ver­sion hat ein paar Asse im Ärmel

Das Nova 7 SE 5G

Huawei Inter­es­san­ter­weise hat das Nova 7 SE 5G seinen großen Geschwis­tern ein paar Komfort­fea­tures voraus. Eine 3,5-mm-Buchse, einen NM-Schacht zur Spei­cher­er­wei­te­rung und HDR10 gibt es nur bei diesem Modell. Dafür fehlt der NFC-Chip und der Finger­ab­druck­sensor findet sich seit­lich am Gehäuse anstatt unter dem Display wieder. An Spei­cher gibt es sowohl bei Nova 7 SE 5G als auch bei Nova 7 5G und Nova 7 Pro 5G 8 GB RAM mit wahl­weise 128 GB oder 256 GB Flash. Android 10 mit der Benut­zer­ober­fläche EMUI 10 hat das Trio gemein.

Mit dem Huawei Nova 7 5G in die Ferne schauen

Das Nova 7 5G

Huawei Zwar verfügt das regu­läre Nova 7 5G eben­falls über die 64-MP-Weit­winkel-, die 8-MP-Ultra­weit­winkel-, und die 2-MP-Markro-Einheit, aller­dings kommt noch ein Tele­ob­jektiv zum Einsatz. Das 8 Mega­pixel auflö­sende Modul gewährt einen drei­fa­chen opti­schen Zoom. Die Blende geht mit f/2.4 in Ordnung. Mit 32 Mega­pixel können hoch­auf­lö­sende Selfies aufge­nommen werden.

Beim Display des Nova 7 5G handelt es sich um eine OLED-Vari­ante mit 6,53 Zoll und 2400 x 1080 Pixel. Der verwen­dete Chip­satz Kirin 985 5G verfügt über eine merk­lich bessere Perfor­mance als das SoC des Nova 7 SE 5G. Eine Octa-Core-CPU mit maximal 2,58 GHz und eine ausrei­chend schnelle Grafik­ein­heit (Mali-G77 MP8) dürften anspruchs­vol­leren Mobile-Gamern entge­gen­kommen. Der opti­sche Finger­ab­druck­sensor des Nova 7 5G befindet sich unter dem Bild­schirm. Mit der 40-W-Schnell­auf­la­dung soll das Handy in 30 Minuten zu 75 Prozent geladen sein. Das SE-Modell schafft in derselben Zeit ähnlich gute 70 Prozent. Ab umge­rechnet 393 Euro (3000 Yuan) geht das Nova 7 5G an den Start.

Huawei Nova 7 Pro 5G hat mäch­tigen Zoom

Das Nova 7 Pro 5G

Huawei Anstatt des Tele­ob­jek­tivs besitzt die Pro-Ausgabe eine Peri­skop-Einheit mit fünf­fa­cher opti­schen Vergrö­ße­rung. Diese Kamera ist entgegen des Drei­fach-Zooms des regu­lären Nova 7 5G auch physisch stabi­li­siert. Mit Soft­ware-Tricks lässt sich der Zoom bis zum Faktor 50 erwei­tern. Für Selfie-Fans dürfte das Nova 7 Pro 5G aufgrund seiner zusätz­li­chen Ultra­weit­winkel-Kamera (8 Mega­pixel, Blende f/2.2) eben­falls span­nend sein.

Die Display­kanten des 6,57-Zoll-OLED-Panels (2340 x 1080 Pixel) sind leicht gebogen. Die rest­li­chen Ausstat­tungs­merk­male des Nova 7 Pro 5G sind mit jenen des Nova 7 5G iden­tisch. Das Smart­phone geht ab 3700 Yuan (485 Euro) in den Verkauf.

Huawei Nova 7 SE 5G, Nova 7 5G und Nova 7 Pro 5G sind ab 28. April in China erhält­lich. (vias Android Commu­nity)