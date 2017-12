Schnäppchen? Huawei Nova 2 bei Aldi - es geht noch günstiger

Aldi Nord bietet ab dem 28. Dezember das Huawei Nova 2 als Aktions-Smartphone für 279 Euro an. Als Weihnachtsgeschenk eignet sich das Gerät somit nicht. Allerdings ist das Angebot von Aldi Nord auch nicht das günstigste, wie unser Schnäppchen-Check zeigt. Wir verraten Ihnen, wo Sie das Huawei Nova 2 noch günstiger und sogar pünktlich zum Weihnachtsfest bekommen.



Huawei Nova 2 im Angebots-Check Huawei Nova 2 im Angebots-Check

Huawei Nova 2: Die Details

Beim Nova 2 von Huawei handelt es sich um ein aktuelles und vor allem gut ausgestattetes Smartphone. Vorgestellt wurde es im Zuge der diesjährigen IFA als Nachfolger des Huawei Nova aus dem Vorjahr. Ein Highlight des Nova 2 ist die Frontkamera, die mit satten 20 Megapixel daherkommt. Darüber hinaus unterstützt das Smartphone Dual-SIM und bietet mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher eine sehr gute Speicherausstattung.

Huawei Nova 2 Datenblatt

Test

Neuvorstellung

Angetrieben wird das Huawei Nova 2 vom Kirin 659, einem Octa-Core-Prozessor mit solider Performance. Das Smartphone besitzt eine Dual-Kamera mit einem 12-Megapixel- sowie einem 8-Megapixel-Sensor und unterstützt neben WLAN b/g/n auch LTE mit bis zu 150 MBit/s im Downstream. Der Akku hat eine Kapazität von 2950 mAh und wird über den USB-C-Port geladen. Als Betriebssystem kommt Android 7.1 inklusive Emui 5.1 zum Einsatz. Ein Update auf Oreo ist zu erwarten. Zur Sicherung des Systems steht auf der Rückseite ein Fingerabdrucksensor bereit.

Das Huawei Nova 2 besitzt ein 5 Zoll großes Full-HD-Display und gehört somit zu den kompakten Geräten auf dem Markt. Im Test hat das Smartphone vor allem durch seine solide Performance und die gute Verarbeitung gepunktet. Details dazu lesen Sie im Testbericht des Huawei Nova 2.

Startpaket von Aldi Talk im Preis enthalten

Wie immer bei derartigen Hardware-Angeboten liefert Aldi zum Smartphone ein Startpaket von Aldi Talk. Dieses kostet normalerweise 12,99 Euro, ist im Preis von 279 Euro aber bereits enthalten. Beim Basistarif von Aldi Talk handelt es sich um ein Prepaid-Angebot im Netz von Telefónica. Zum Start sind 10 Euro Guthaben auf der SIM-Karte aufgeladen. Telefonate und Kurzmitteilungen zu anderen Aldi-Talk-Kunden kosten im Basistarif jeweils 3 Cent pro Einheit. Minuten und SMS in alle anderen deutschen Netze jeweils 11 Cent. Auf Wunsch lassen sich diverse Datenflats oder Tarife mit Minutenpaketen oder Allnet-Flats zubuchen. Diese haben eine Laufzeit von 28 Tagen und sind ab 3,99 Euro zu haben. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Tarif-Übersicht von Aldi Talk.

Hier gibt es das Huawei Nova 2 günstiger

Aldi Nord verkauft das Huawei Nova 2 für 279 Euro. Rechnen wir hier die Kosten für das Startpaket von Aldi Talk heraus, bleibt ein Preis von 266,01 Euro. Der Haken am Aldi-Angebot dürfte für viele Kunden sein, dass das Smartphone erst am 28. Dezember und somit nach Weihnachten in den Verkauf geht. Als Geschenk eignet sich das Gerät somit nicht.

Hinzu kommt, dass Aldi Nord mit seinem Preis nicht das günstigste Angebot stellt. Denn Händler wie Media Markt, Saturn, Cyberport und auch Amazon verkaufen das Huawei Nova 2 bereits für 259 Euro. Günstiger ist das Smartphone aktuell nicht zu haben. Ein Vorteil hier ist, dass Nutzer ihren Tarif zum Gerät ganz individuell aussuchen können. Dabei hilft unser Tarif-Vergleich, bei dem wir Ihnen günstige Prepaid-Tarife mit mindesten 1 GB Daten und LTE in der Übersicht zeigen.