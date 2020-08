Huawei: Update für HMS, Google-Unabhängigkeit im Fokus

HMS wird in hohem Tempo verbessert

Huawei Die Apps der Huawei Mobile Services bekommen Updates spen­diert. Neue Features und Optionen sollen die Soft­ware-Platt­form attrak­tiver machen. Unter anderem voll­ziehen die Programme Huawei Assi­stant und Petal Search einen Versi­ons­sprung. Die Aktua­li­sie­rungen sollten in Kürze bei allen Anwen­dern mit HMS und einem Smart­phone des Herstel­lers oder der Unter­marke Honor eintreffen. Ferner gibt es in der AppGallery mehr Navi­ga­ti­ons­soft­ware zu erspähen und die Anzahl an Koope­ra­ti­ons­part­nern von Huawei Video wuchs. Mit seinem stei­genden Enga­ge­ment für HMS will Huawei die Abhän­gig­keit von Google redu­zieren.

HMS wächst und gedeiht

Huawei Die Soft­ware-Situa­tion beim aktu­ellen Smart­phone-Markt­führer ist ein zwei­schnei­diges Schwert. Wer jahre­lang die Dienste von Google in Anspruch nahm, für den könnte der Wegfall dieser Services bei neuen Huawei-Mobil­ge­räten ein K.-o.-Krite­rium sein. Andere User froh­lo­cken eher, weil sie dem Such­ma­schi­nen­gi­ganten ohnehin nicht trauen. Doch egal welcher Partei man ange­hört, eine funk­tio­nie­rende Soft­ware-Infra­struktur ist essen­ziell. Huawei arbeitet deshalb fleißig an seinen Huawei Mobile Services (HMS), dem Konkur­renz­pro­dukt zu Google Mobile Services (GMS).

In den vergan­genen Tagen hat der Hersteller damit begonnen, weitere Aktua­li­sie­rungen für die dazu­ge­hö­rigen Apps auszu­rollen. Es soll neue Funk­tionen und eine verbes­serte Benut­zer­er­fah­rung geben. So lautet die neue Versi­ons­nummer des Huawei Assi­stant 21.0.9.301 beta. Mit dieser App können Sie lokal oder im Internet eine Suche starten, einen News­feed nutzen, Erin­ne­rungen erstellen und vieles mehr. Petal Search ist außerdem jetzt in der Version 10.1.4.301 verfügbar. Eine Suche mittels Bildern und Sprache sowie ein News­feed mit mehreren Kate­go­rien wurden ergänzt. Mit Petal Search lassen sich unter anderem Apps aus anderen Quellen beziehen.

Was bietet HMS sonst noch?

Der Huawei Browser

Huawei Vor einigen Monaten begann Huawei damit, ältere haus­ei­gene Smart­phones mit HMS auszu­statten, auch wenn diese bereits über GMS verfügen. Somit können sich möglichst viele Anwender ein Bild von der Google-Alter­na­tive machen. Neben den oben erwähnten Apps hat der Hersteller einen eigenen Webbrowser namens Huawei Browser im Angebot, der laut eigener Aussage beson­ders sicher sein soll. Dieser wurde zuletzt vor zwei Wochen aktua­li­siert. Smart Char­ging ist hingegen ein Feature, welches die Lade­zy­klen analy­siert und auf intel­li­gente Weise den Akku schont.

Huawei Mobile Cloud konkur­riert mit Google Drive und Huawei Music seiner­seits mit Play Music. (via Huawei Central)