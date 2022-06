Huawei MatePad T10s: Full-HD-Tablet für 129 Euro bei Lidl

Mit dem Huawei MatePad T10s hat Lidl ab Donnerstag nächster Woche ein neues Tablet im Angebot. Zum Preis von 129 Euro wird die Vari­ante mit 64 GB Flash und Wi-Fi-Konnek­tivität veräu­ßert. Bei diesem Flach­rechner handelt es sich um ein Produkt der geho­benen Einstei­ger­klasse. So löst das 10,1 Zoll messende IPS-LCD mit ordent­lichen 1920 x 1200 Pixeln auf. Mit dem Kirin 710 gibt es zudem eine ausrei­chende Perfor­mance für Inter­net­besuche und Strea­ming. Ob sich das Lidl-Angebot tatsäch­lich lohnt, klären wir im Schnäpp­chen-Check.

MatePad T10s beim Discounter erhält­lich

Das MatePad T10s in voller Pracht

Huawei Der 2020er Flach­rechner aus dem Hause Huawei ist bald bei Lidl im Sorti­ment. Eingangs schil­derten wir bereits Spei­cher, Display und Chip­satz, widmen wir uns nun anderen wich­tigen Kompo­nenten. Tablets werden gerne zum Multi­media­konsum genutzt, in diesem Bereich enttäuscht das MatePad T10s dank von Harman Kardon opti­mierten Stereo-Laut­spre­chern und Kopf­hörer­anschluss nicht. Auch wenn ein Tablet­com­puter eher selten für Schnapp­schüsse herhält, dürfte man sich im Ausnah­mefall über die 5-Mega­pixel-Kamera mit schnellem Phasen­auto­fokus freuen. Für Video­chats und Selfies gibt es leider nur 2 Mega­pixel ohne auto­mati­sche Fokus­sie­rung.

Lidl berechnet für das mit einem 5100 mAh großen Akku bestückten und ohne Google-Apps daher­kom­mende Tablet 129 Euro. Hinzu kommen 4,95 Euro Versand­kosten, wodurch im Endef­fekt Kosten in Höhe von 133,95 Euro entstehen. Das Produkt wird als sofort lieferbar ange­geben. Da die Aktion aller­dings erst am 7. Juli startet, bekommen Sie das Paket auch frühes­tens an diesem Datum. Eine Vorbe­stel­lung ist bereits möglich. Alter­nativ lässt sich das MatePad T10s ab dem Stichtag auch in den Lidl-Filialen vor Ort erwerben. In diesem Fall kann man aufgrund der wegfal­lenden Versand­kosten ein wenig Geld sparen.

MatePad T10s im Preis­ver­gleich

Sofern man das Huawei-Gerät in einer Lidl-Filale kauft, kommt man am güns­tigsten davon. Mit den 129 Euro unter­bietet der Discounter das nächst güns­tigste Angebot von expert (133,76 Euro inklu­sive Liefer­pau­schale). Wollen Sie aber ohnehin online bestellen, können Sie auch bei expert zuschlagen und halten den Flach­rechner früher in den Händen. Die Liefe­rung soll zwischen dem 30. Juni und dem 1. Juli erfolgen. Gene­rell ist das Huawei MatePad T10s kein schlechtes Mobil­gerät, sofern fehlende Google-Apps verschmerzbar sind und keine fordernden Mobile-Games gespielt werden.

Auf dem gene­rellen Smart­phone-Markt verliert der chine­sische Konzern zwar an Rele­vanz, bei Fold­ables und Smart­wat­ches ist Huawei aber nach wie vor gut aufge­stellt.