Huawei MateBook X Pro & 13: Die neuen Laptops sind da

Huawei hat neue Note­books vorge­stellt, die inter­es­sante Features wie eine in der Tastatur versenk­bare Video­ka­mera für Konfe­renzen mitbringen. Wir zeigen, was Mate­book X Pro und Mate­book 13 können und was sie kosten.

Das Matebook X Pro in der Farbe Emerald Green

Bild: Huawei Nachdem es schien, dass der Note­book-Markt für die Hersteller jahre­lang immer unin­ter­es­santer wurde, gibt es hier in der letzten Zeit wieder neue Initia­tiven zu verzeichnen. Das Honor MagicBook 14 und MagicBook Pro sind erste Vertreter eines bishe­rigen Smart­phone-Herstel­lers. Und nach langer Abwe­sen­heit kommt nun auch Samsung mit seinen Galaxy Books zurück auf den deut­schen Note­book-Markt. Mit ausge­löst haben dürfte diesen erneuten Note­book-Boom außer Apple auch Micro­soft mit seinen Surface-Geräten.

Mit dem Mate­book sowie dem Mate­book E gehört auch Huawei zu den Pionieren dieses Note­book-Revi­vals. Nun erwei­tert Huawei das Port­folio der Mate­books für den deut­schen Markt um zwei weitere Modelle. Das Matebook X Pro in der Farbe Emerald Green

Bild: Huawei

Huawei MateBook X Pro als neues Top-Modell

Das MateBook X Pro soll das neue Spit­zen­mo­dell der Mate­book-Reihe werden. Wie bei allen Mate­books wird es so sein, dass gege­be­nen­falls einzelne Modell- und Ausstat­tungs­va­ri­anten nur in einzelnen Märkten erscheinen werden. Wir konzen­trieren uns hier also auf die Modelle, die in Deutsch­land in den Verkauf kommen. Windows 10 Home 64-Bit ist als Betriebs­system vorin­stal­liert.

Der Fingerabdrucksensor im Powerbutton

Bild: Huawei Das im Alumi­nium-Unibody erschei­nende MateBook X Pro kommt mit einem 13,9-Zoll-Display mit einer Screen-to-Body-Ratio von 91 Prozent (3000 x 2000 Pixel bei einem Seiten­ver­hältnis von 3:2). Ausge­stattet ist es mit Intel-Prozes­soren der 10. Genera­tion, neuere Entwick­lungen haben für die jetzigen Mate­books auf Nach­frage offenbar noch keine Rolle gespielt. Zur Auswahl gibt es ein Modell mit Core i5-10210U, 16 GB RAM und 512-GB-SSD sowie eine Vari­ante mit Core i7-10510U, 16 GB RAM und 1-TB-SSD. Als Grafik­ein­heit ist ein NVIDIA GeForce MX250 Chip mit 2 GB RAM verbaut. Beide Mate­book-X-Vari­anten werden in der Farbe Space Gray gelie­fert, das i7-Modell gibt es zusätz­lich in einer Spezi­al­farbe namens "Emerald Green". Der 7565-mAh-Akku soll sich über USB-C in 2,5 Stunden aufladen lassen und dann bis zu 11 Stunden Internet-Surfen ermög­li­chen. Das WLAN-Modul funkt nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac auf 2,4 und 5 GHz, außerdem wird Blue­tooth 5.0 unter­stützt. Popup-Kamera in der Tastatur

Bild: Huawei

Kleine Beson­der­heiten der Mate­books

Doch wie können sich die Mate­books von den Modellen anderer Note­book-Hersteller wie Asus, Acer, HP, Lenovo, Dell usw. unter­scheiden, die nie den deut­schen Laptop-Markt verlassen haben? Immerhin zwei Dinge hat Huawei sich einfallen lassen.

Ange­sichts der Tatsache, dass aktuell viele Menschen im Home-Office arbeiten und an Video-Konfe­renzen teil­nehmen müssen, spielt die Video­ka­mera eine wich­tige Rolle. Daten­schutz­be­denken veran­lassen aber zahl­reiche Anwender dazu, die Kamera außer­halb von Konfe­renzen stets mit Klebe­streifen abzu­kleben, was meist häss­lich aussieht und mögli­cher­weise Klebe­rück­stände hinter­lässt.

Die 1-Mega­pixel-Kamera der Mate­books befindet sich daher als Popup-Kamera in der Tastatur. Stan­dard­mäßig ist die Kamera in der Tastatur versenkt und abge­schaltet, sodass eine Aufnahme der Umge­bung gar nicht möglich ist. Für die Konfe­renz wird sie mit einem Tasten­druck ausge­fahren und danach wieder versenkt. Damit wird die Kleberei unnötig. Konfe­renzen unter­stützen sollen auch die vier Digi­tal­mi­kro­fone und vier Laut­spre­cher.

Außerdem gibt es einen Finger­ab­druck­sensor, der in die Power­t­aste inte­griert ist. Er kann auch für alle Anwen­dungen verwendet werden, die einen Finger­ab­druck als Siche­rungs­op­tion erlauben. Huawei Share erlaubt schon wie bei den früheren Mate­books das naht­lose Weiter­ar­beiten zwischen Huawei-Smart­phone und Laptop. Bei der Koppe­lung, die bisher nur über NFC-Tag-Aufkleber möglich war, sollen aber weitere Optionen hinzu­kommen. Das Matebook 13 mit etwas breiteren Rändern

Bild: Huawei

MateBook 13 etwas güns­tiger

Wer nicht den Preis für das MateBook X Pro bezahlen kann oder will, soll mit dem MateBook 13 eine güns­ti­gere Vari­ante erhalten können. Das 13-Zoll-Display des MateBook 13 hat beispiels­weise eine gerin­gere Screen-to-Body-Ratio von ledig­lich 88 Prozent, also etwas brei­tere Display-Rahmen (2160 x 1440 Pixel, eben­falls 3:2-Format).

Mit Intel-CPU gibt es nur ein Modell mit Core i5-10210U und inte­grierter Intel-Grafik, ein i7-Modell mit 16 GB RAM hat Huawei beim MateBook 13 nicht im Port­folio. Dafür gibt es das MateBook 13 mit einem AMD Ryzen 5-3500U und inte­grierter Radeon Vega 8 Grafik. Bei der Spei­cher­aus­stat­tung hat Huawei drei Vari­anten im Sorti­ment: 8 GB 2133 MHz LPDDR3-RAM mit 512 GB SSD, 8 GB 2400 MHz DDR4-RAM mit 256 GB SSD und 8 GB 2400 MHz DDR4-RAM mit 512 GB SSD.

Der Akku des MateBook 13 hat 3660 mAh Kapa­zität und soll je nach CPU 7-8 Stunden durch­halten. Auch das Mate­book 13 wird per USB-C geladen. Auf klas­si­sche HDMI-Ports verzichten übri­gens beide Mate­books, bei ihnen dienen die USB-C-Anschlüsse als DisplayPort.

Preise und Verfüg­bar­keit in Deutsch­land

Die neuen Mate­books sind ab heute vorbe­stellbar und werden ab dem 15. Juni ausge­lie­fert. Bis einschließ­lich 15. Juni bekommen Vorbe­steller zum MateBook X Pro die FreeBuds 3 und die Watch GT 2e ohne Aufpreis dazu. Wer das MateBook 13 vorbe­stellt, erhält neben dem MateDock 2 die FreeBuds 3 als Zugabe. Die unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lungen für die einzelnen Editionen sind wie folgt:

MateBook X Pro: Intel Core i5-10210U / 16 GB RAM / 512 GB SSD / NVIDIA GeForce MX250 in Space Grey für 1599 Euro

MateBook X Pro: Intel Core i7-10510U / 16 GB RAM / 1 TB SSD / NVIDIA GeForce MX250 in Space Grey und Emerald Green für 1899 Euro

MateBook 13: AMD Ryzen 5 3500U / 8 GB RAM / 256 GB SSD exklusiv bei Amazon.de für 749 Euro

MateBook 13: AMD Ryzen 5 3500U / 8 GB RAM / 512 GB SSD für 799 Euro

MateBook 13: Intel Core i5-10210U / 8 GB RAM / 512 GB SSD für 899 Euro