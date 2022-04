Huawei Mate Xs 2: Nach außen faltbar und trotzdem robust

Mit dem Mate Xs 2 hat Huawei heute sein viertes Foldable vorge­stellt. Es handelt sich hierbei um eine 2-in-1-Vari­ante, also ein Smart­phone, das sich bei Bedarf in ein kleines Tablet verwan­deln lässt. Inter­essan­ter­weise kehrt Huawei zur nach außen falt­baren Methode zurück. Entspre­chend wird kein zweites Display benö­tigt.

Dem Hersteller zufolge schützt das verbes­serte UTG (Ultra-Thin-Glass) die bieg­same Anzeige genug gegen Umwelt­ein­flüsse. In puncto Hard­ware weist das Mate Xs 2 Schman­kerl wie das 7,8 Zoll messende 120-Hz-Display und die flexible Triple-Kamera mit 3,7-fach opti­schem Zoom auf.

Mate Xs 2: Zweiter Anlauf für den Außen-Falter

Das Huawei Mate Xs 2 in voller Pracht

Bild: Huawei Huaweis erstes Foldable, das Mate X, erschien im November 2019 mit nach außen falt­barem Bild­schirm. Das sah futu­ris­tisch aus, brachte jedoch in der Foldable-Anfangs­zeit Probleme mit der Halt­bar­keit mit sich. Das im März 2020 veröf­fent­lichte Mate Xs war ledig­lich eine ange­passte Fassung des Mate X für Märkte außer­halb Chinas. Im vergan­genen Jahr begab sich Huawei mit dem Mate X2 schließ­lich auf Samsungs Spuren und wech­selte auf eine nach innen falt­bare Bauart. Jetzt folgt mit dem Mate Xs 2 ein erneuter Sinnes­wandel. Nach außen faltbar und dennoch robust?

Huawei vertraut jeden­falls auf sein Foldable und demons­triert während der Produkt­vor­stel­lung diverse Belas­tungs­tests, inklu­sive Stürze aus großer Höhe, die das Handy unbe­schadet über­steht. Mit ledig­lich 5,4 mm Dicke im Tablet-Modus und 255 g Gewicht ist das Mate Xs 2 ziem­lich hand­lich und leicht. Die Breite im aufge­klappten Zustand beträgt 139,3 mm. Geschlossen sind es 75,5 mm. Recht kompakte Abmes­sungen, die durch ein im Vergleich zu den Vorgän­gern etwas klei­neres Display entstehen. Aufge­faltet stehen dem Anwender 7,8 Zoll (2480 mal 2200 Pixel, 120 Hz, HDR10) zur Verfü­gung. Geschlossen beträgt der vordere Display­bereich 6,5 Zoll.

Mate Xs 2: Weitere Ausstat­tungs­merk­male

So sieht das Mate Xs 2 in Aktion aus

Bild: Huawei Huawei vergleicht die Anzeige mit jener des Galaxy Z Fold 3 5G. Entgegen dem Samsung-Handy ist beim Mate Xs 2 keine Bild­schirm­falte zu sehen. Bei der Kamera-Ausstat­tung liefert der Hersteller ein gelungen anmu­tendes Setup. Es gibt Weit­winkel (50 MP, Blende f/1.8), Ultra­weit­winkel (13 MP, Blende f/2.2) und ein Tele­objektiv (8 MP, 3,7-fach opti­scher Zoom, optisch stabi­lisiert). Ob auch die Haupt­kamera optisch stabi­lisiert ist, können wir nicht genau sagen, da die Präsen­tation ausschließ­lich in Chine­sisch statt­fand und uns deshalb manche Spezi­fika­tionen unbe­kannt sind. Eine 10-Mega­pixel-Kamera steckt für den Tablet-Modus in einem Punch-Hole.

Zum Chip­satz des Mate Xs 2 gab Huawei noch keine Infor­mationen preis. Außerdem fehlten Angaben zum Mobil­funk. Hingegen wurde das WLAN ange­priesen. Es gibt Dual-Band mit 2,4 und 5 GHz, den Stan­dard Wi-Fi 6 und eine maxi­male Band­breite von 4 GBit/s. Trotz der schlanken Bauweise konnte das Unter­nehmen einen 4880 mAh messenden Akku in seinem Foldable verbauen. Dieser lässt sich mit 66 W über Kabel aufladen. Von einer induk­tiven Lade­mög­lich­keit wurde nichts erwähnt. Als Betriebs­system findet HarmonyOS Verwen­dung.

Preis und Verfüg­bar­keit des Mate Xs 2

Die Farben des Mate Xs 2

Bild: Huawei Huawei wird das Mobil­gerät leider zunächst nur in China anbieten. Dort starten ab sofort die Vorbe­stel­lungen. Die Markt­ein­füh­rung erfolgt am 6. Mai. Es gibt drei Konfi­gura­tionen des Mate Xs 2. Mit 256 GB Flash und 8 GB RAM kostet es 9999 Yuan (etwa 1439 Euro), mit 512 GB Flash und 8 GB RAM 11499 Yuan (rund 1655 Euro) und mit 512 GB Flash und 12 GB RAM 12999 Yuan (circa 1871 Euro). An Farben stehen Schwarz, Weiß und Rosa zur Auswahl. Ob und wann das Telefon nach Europa kommt, bleibt abzu­warten. Immerhin schaffte es das eben­falls falt­bare P50 Pocket zu uns.

Span­nend: Das Display ist robust genug für einen aktiven Stylus. Der kompa­tible M-Pen 2s mit 4096 Druck­stufen ist ab dem 1. Juni für 599 Yuan (86 Euro) erhält­lich. Außerdem hat Huawei farb­lich passend zum Gehäuse des Mate Xs 2 Hüllen im Sorti­ment. Diese verfügen über einen Stand­mecha­nismus, mit dem sich das Foldable sowohl geschlossen als auch aufge­klappt aufstellen lässt.

