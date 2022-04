Mate Xs 2: Huawei-Foldable wird am 28. April vorgestellt

Nachdem das Mate X und Mate Xs bereits den Weg geebnet haben, will Huawei sein neuestes falt­bares Smart­phone namens Mate Xs 2 am 28. April in China vorstellen. Was wir bereits über das Foldable-Flagg­schiff wissen.