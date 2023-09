Huawei Mate X5: Neues Foldable mit schlanken Maßen

Erst kürz­lich stellte Huawei seine Mate-60-Serie vor. Nun legt der chine­sische Konzern mit einem Foldable im Buch-Design nach. Das Mate X5 wurde für den chine­sischen Markt vorge­stellt und ist damit der Nach­folger des Huawei Mate X3, das auch noch gar nicht so lange auf dem Markt ist - zumin­dest hier­zulande. Die Modell­nummer "X4" wurde über­sprungen, vermut­lich weil die Zahl vier in China als Unglücks­zahl gilt. Genaue Infor­mationen, wann und ob das Huawei Mate X5 nach Deutsch­land kommt, gibt es noch nicht. Nach­fol­gend fassen wir die wich­tigsten Ausstat­tungs­details zum neuen Huawei-Falter zusammen.

Huawei Mate X5: Ziem­lich leichtes Foldable

Die Farben des Mate X5

Bild: Huawei Das Huawei Mate X5 ist für ein Foldable ziem­lich leicht. Je nach Version wiegt es nur 243 Gramm und ist damit gerade einmal drei Gramm schwerer als das iPhone 14 Pro Max. Für eine noch­mals beein­dru­ckender Gewichts­über­raschung bei einem Foldable sorgte zuletzt Huaweis ehema­lige Marke Honor auf der dies­jäh­rigen IFA in Berlin. Honor stellte das Magic V2 vor, das nur 231 Gramm auf die Waage bringt und schön dünn ist. Das Huawei Mate X5 hat mit einer Dicke von 11,08 mm (zusam­men­geklappt) und 5,3 mm (ausein­ander­gefaltet) aber auch beein­dru­ckend schlanke Maße.

Das Haupt­dis­play des Huawei Mate X5 ist 7,85 Zoll groß, zusam­men­geklappt steht eine nutz­bare Fläche von 6,4 Zoll zur Verfü­gung. Geboten werden hier Displays mit der LTPO-Tech­nologie. Je nach Anwen­dung können die Panels dann auto­matisch zwischen 1 und 120 Hz regu­lieren.

Satel­liten-Kommu­nika­tion inklu­sive

Spei­cher­vari­anten werden mit bis zu 16 GB Arbeits­spei­cher und 1 TB interne Spei­cher­kapa­zität geboten. Der interne Spei­cher ist zudem über Huaweis eigenes Spei­cher­kar­ten­format Nano-Memory bis zu 256 GB zusätz­lich erwei­terbar. Beim Akku handelt es sich um ein Modul mit einer Kapa­zität von 5060 mAh. Kabel­gebun­denes Laden ist mit 66W möglich, ohne Kabel geht es mit 50W, und Reverse Char­ging wird mit 7,5W unter­stützt.

Darüber hinaus supportet das Huawei Mate X5 den neuesten Smart­phone-Schrei in Form von Satel­liten­kom­muni­kation. Als Betriebs­system ist laut Daten­blatt Huaweis Krea­tion namens Hong­meng OS in der Version 4.0 vorin­stal­liert. Diese Soft­ware bietet Foldable-typi­sche Beson­der­heiten, beispiels­weise für das Haupt­dis­play des Mate X5 einen Split­screen-Modus. Dem Mate X5 wird nach IPX8 Staub- und Wasser­bestän­dig­keit beschei­nigt. Die zwei Display-Formate des Mate X5

Bild: Huawei

Haupt­kamera

Auf der Gehäu­serück­seite des Huawei Mate X5 protzt ein kreis­rundes Kame­ramodul. Darin verbaut ist ein 50-Mega­pixel-Sensor (Blende: f/1.8), eine 13-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende: f/2.2) und eine 12-Mega­pixel-Peri­skop-Tele­kamera (Blende: f/3.4 mit opti­scher Bild­sta­bili­sie­rung). Zoom ist mit bis zu fünf­fach opti­scher Vergrö­ßerung und bis zu 50-fach digital möglich. Die Brenn­weiten des Objek­tivs sind mit 13 mm, 23 mm und 125 mm ange­geben.

Google will die Pixel-8-Serie am 4. Oktober. Der Such­maschi­nen­kon­zern veröf­fent­lichte bereits vor der Keynote offi­zielles Bild­mate­rial. Wie Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro final aussehen, lesen Sie in einer weiteren News.