Mate X2: Huawei stellt High-End-Foldable am 22. Februar vor

Bei Huawei wird die Ober­klasse in den kommenden Monaten aufge­stockt. So zeigt der Hersteller in weniger als drei Wochen das Foldable Mate X2 und demnächst wird das Huawei P50 Pro+ samt seinen Geschwis­tern enthüllt.