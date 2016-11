Huawei Mate 9: Viele Verbesserungen mit erstem Software-Update

Erstes Update für Huawei Mate 9 Als Huawei sein neues Smartphone-Flaggschiff, das Huawei Mate 9, vorstellte, deutete der Hersteller bereits an, dass die Testgeräte noch mit einer Vorab-Version der Firmware ausgeliefert werden. Die finale Variante des Betriebssystems sollte nach wenigen Wochen, etwa zeitgleich mit dem Verkaufsstart des Tablets, veröffentlicht werden.

Mittlerweile ist das Huawei Mate 9 bei ersten Händlern verfügbar. Nun hat der Hersteller auch das angekündigte Update veröffentlicht. Die neue Firmware hat die Versionsnummer MHA-L29C432B126 und die Installationsdatei hat einen Umfang von 553 MB. Der Download erfolgt direkt über den am Smartphone verfügbaren WLAN-Internet-Zugang.

Diese Verbesserungen bringt das Update mit sich

Als Neuerung kündigt Huawei unter anderem einen sechsfachen Zoom an, der über die zum Betriebssystem gehörende Kamera-App genutzt werden kann. Damit sollen sich aus größerer Entfernung schärfere Fotos aufnehmen lassen. Dabei gilt es zu bedenken, dass ein digitaler Zoom immer ein Kompromiss ist und demnach die Praxis zeigen muss, wie gut das Feature im Alltag funktioniert.

Ebenfalls neu ist nach Angaben des Herstellers eine Benachrichtigung darüber, wenn für die Nutzung eines öffentlichen WLAN-Hotspots eine Verifizierung erforderlich ist. Darüber hinaus hat Huawei dem offiziellen Changelog zufolge die Anzeige von Benachrichtigungen in der Statusleiste verbessert und unnötige Eingabeaufforderungen gelöscht.

Ferner wurden neue Netzbetreiber-Parameter integriert. Welche Verbesserungen diese Änderung mit sich bringt, ist unklar. So lässt sich beispielsweise Voice over LTE weiterhin im Telekom-Netz nutzen, während es bei o2 noch nicht funktioniert. Der entsprechende Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn sich im Smartphone die SIM-Karte eines Anbieters befindet, der den Dienst in Verbindung mit dem Huawei Mate 9 unterstützt.

Sicherheits-Patch von Google inklusive

Die Installationsdatei hat einen Umfang von 553 MB Nicht zuletzt hat Huawei die November-Updates von Google integriert, um die Sicherheit zu verbessern. Das wird nach der Installation der Aktualisierung im Menü entsprechend angezeigt. Huawei spricht offiziell davon, dass das Smartphone im Zuge des Software-Updates rund fünf Minuten lang nicht genutzt werden kann. Das entspricht in etwa den Erfahrungen, die wir bei der Durchführung gemacht haben.

Alle Apps, Daten und Einstellungen blieben erhalten. Keine Änderungen gibt es zudem bei der Android- und EMUI-Version. Das heißt, das Huawei Mate 9 verbleibt vorerst noch auf der Android-Version 5.0. Die EMUI-Oberfläche steht in der Version 5.0 zur Verfügung, die in kommenden Jahr auch für weitere Huawei-Handys zusammen mit einem Nougat-Update bereitgestellt wird.