Pro&Contra: Huawei Mate 9 als Alternative zum Galaxy Note 7

Pro

Markus Weidner Das Huawei Mate 9 ist aus meiner Sicht das "bessere" Samsung Galaxy Note 7. So verkauft Huawei auch in Deutschland die Dual-SIM-Version des Smartphones , die man bei Samsung umständlich aus dem Ausland importieren müsste, wenn man zwei Mobilfunkanschlüsse im gleichen Gerät nutzen möchte. Und gerade für Geschäftskunden, auf die auch Samsung mit seinem Phablet abzielt, ist die parallele Verwendung zweiter SIM-Karten ideal, um private und geschäftliche Anrufe voneinander zu trennen. Sicher gibt es eine Zielgruppe für Smartphones, die sich auch über einen Stylus bedienen lassen. Diesen gibt es beim Huawei Mate 9 nicht und - ganz ehrlich - ich vermisse diesen nicht. In der Vergangenheit hatte ich mehrere Samsung-Galaxy-Note-Modelle im Einsatz und den Stylus nie auch nur ein einziges Mal verwendet. Dagegen schätze ich das große Display sehr, das vor einigen Jahren eine Besonderheit bei den Galaxy-Note-Modellen von Samsung war, mittlerweile aber eben auch von vielen anderen Herstellern zu bekommen ist. Das Huawei Mate 9 bietet ein großes Display. Es ist hervorragend verarbeitet und bringt einen deutlich besseren Lautsprecher als aktuelle Samsung-Smartphones mit sich. Der Hersteller verzichtet zudem auf die Installation von Bloatware, die mich bei Samsung-Geräten immer sehr stört - vor allem, weil die unerwünschten Werbe-Apps nach jedem Firmware-Update erneut zum Vorschein kommen. Sicher gibt es auch andere Handys mit großem Display. Aber es gibt kaum Anbieter, die hierzulande auf Kunden eingehen, die sich ein Dual-SIM-Modell wünschen. Bei den Mate-Modellen Huawei bekomme ich genau das nun schon in zweiter Generation und genau deshalb ist das Mate 9 für mich so etwas wie das bessere Galaxy Note 7.

Contra

Marleen Frontzeck Das Huawei Mate 9 wurde bereits vor seiner Vorstellung als die "große" Alternative zum Samsung Galaxy Note 7 gehypt. Doch nach der Präsentation kam bei mir die Ernüchterung. Denn: In meinen Augen ist das Mate 9 ohne einen Stylus einfach keine richtige Note-7-Alternative. Eben wegen der möglichen Stylus-Bedienung gab es viele Interessenten für das Mate 9. Die S-Pen-Bedienung hat der Note-Reihe von Samsung das gewisse Etwas verliehen und das Modell zu etwas Besonderem gemacht. Huawei Mate 9 Sicherlich bietet auch das Huawei Mate 9 eine ähnlich gute Ausstattung mit großem Display wie das Note 7, das durch einen enormen Fehler von Samsung aus dem Verkehr gezogen wurde. Aber sind wir doch mal ehrlich: Auch andere neue Riesen-Smartphones wie zum Beispiel das Google Pixel XL sind dann faktisch gesehen eine "Alternative" zum Galaxy Note 7, wenn man sich nur die Spezifikationen anschaut. Aber auch bei Xiaomi finden sich dann mögliche Alternativen mit einem großen Display. Es mag zwar etwas kleinkariert sein, dass ich so auf den Stylus poche, doch nicht nur der Stylus selbst, sondern auch die Benutzeroberfläche und Features beim Galaxy Note 7 sind auf die Bedienung mit einem Stift zugeschnitten. Die Software-seitigen Features und der Stylus verschmelzen beim Galaxy Note 7 zu einem sinnvollen System, dass einige Komfortvorteile in der Bedienung und beim Arbeiten mit dem Phablet mit sich bringen. Dabei laufen die Anwendungen mit dem S-Pen über Air Command ab und dieses Feature kann mir kein Huawei Mate 9 ersetzen.