Huawei nennt Details zum Update auf Android 8.0 Oreo

Etwas diffus wirken die derzeitigen Update-Pläne von Huawei zu Android 8.0 Oreo Gestern stellte Huawei in München mit dem Huawei Mate 10 Pro sein neues Flaggschiff-Smartphone für Europa vor, das unter anderem mit Premium-Verarbeitung, Leica-Dualkamera und dem KI-gestützten Prozessor namens Kirin 970 von sich Reden machte. Was dabei eher unterging: Der chinesische Hersteller hatte sich erstmals konkreter zu Android 8.0 Oreo als Update geäußert.

Dabei könnte man fast behaupten, dass mit dem Mate 9, Mate 9 Pro, P10 und P10 Plus gerade mal vier Modelle genannt wurden und dann auch nur die Top-Modelle, ist die Ankündigung etwas arg enttäuschend. Ob die letztjährige P-Serie sowie das P10 Lite oder gar die jüngsten Mittelklasse-Smartphones wie das Nova 2 ein Update erhalten werden, lässt Huawei offen. Gut möglich, dass für diese Geräte das Update später angekündigt wird, wenn die Update-Welle für die Flaggschiff-Smartphones angestoßen wurde.

Neben der neuen Android-Version besteht das Update vor allem aber auch mit aus der Huawei-eigenen Oberfläche EMUI 8.0 und dessen neuen Funktionen.

Das kommt mit EMUI 8.0

Optisch wird die neue Oberfläche keine großartigen Veränderungen mit sich bringen, hier hat Huawei nun seine Linie gefunden. Dafür wird "unter der Haube" kräftig aufgebohrt, was sich in einem schnelleren Start von Apps und einem geringeren Energie­verbrauch äußert. Man könnte auch sagen, dass dies die Auswirkungen der neuen Android-Version sind. Laut Huawei-internen Messungen steigt die Performance um gut 12 Prozent - im Alltag kaum bis gar nicht zu spüren.

Außerdem soll EMUI 8.0 vom Benutzer lernen können, wann bestimmte Apps oder Funktionen besonders häufig genutzt werden und diese dann bevorzugt behandeln. Zum Beispiel wird Abends das Einschalten des Blaulicht­filters vorgeschlagen. Nur die automatische Erkennung von Umgebungs­licht zum Fotografieren bleibt dem Mate 10 und dem Kirin 970 vorbehalten. Schließlich besitzt nur dieser Chip einen dedizierten Kern für KI-relevante Aufgaben.

Neues Schema bei Sicherheitspatches

Aufhorchen ließen aber auch noch weitere Details bei der Ankündigung der Updates. Nachdem erst kürzlich die öffentliche Beta-Phase von Android 8.0 Oreo für das Mate 9 gestartet wurde, soll das finale Update für das Mate 9 und Mate 9 Pro etwa drei bis vier Wochen nach dem Start des Mate 10 Pro bereitstehen. Wann das P10 und P10 Plus folgen ist nicht genau bekannt - Huawei spricht lediglich von der "nahen Zukunft".

Das zweite unerwartete Detail betrifft die monatlichen Sicherheits­patches von Google für alle unterstützten Android-Versionen. So plant Huawei in Zukunft nur noch die Top-Modelle der Mate- und P-Reihe jeden Monat mit den neusten Aktualisierungen für Android zu versorgen. Alle anderen Modelle, insbesondere diejenigen der Mittel­klasse, sollen nur alle zwei Monate den Sicherheits­patch bekommen.

Genau dieser Punkt, dass quasi ein Zwei-Klassen-Update-System eingeführt wird, gibt viel Freiraum für Spekulationen über das Warum. Der einfachste Grund wäre, dass Huawei ganz einfach zu viele Modelle und vor allem Modell-Varianten versorgen muss, sodass der Aufwand für die Entwickler einfach zu groß ist.

Oder Huawei will einen exklusiven Vorteil seinen Premium-Smartphones vorbehalten, um darüber mehr Kunden gewinnen zu können. In jedem Fall dürfte die Entscheidung für einige kontroverse Diskussionen sorgen, warum der Hersteller so verfährt.

