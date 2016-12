Schnäppchen: Huawei Mate 9 bei Media Markt & Saturn

Media Markt und Saturn bieten das Huawei Mate 9 am 17. Dezember zum Schnäppchen-Preis an. Wir haben das 5,9-Zoll-Smartphone mit Dual-SIM bereits ausführlich getestet.

Das Huawei Mate 9 ist am 17. Dezember (Samstag) im Rahmen einer Rabatt-Code-Aktion bei Media Markt und Saturn günstiger erhältlich. Wer sich online das Smartphone bestellt und den Code "MyMate9" verwendet, erhält direkt einen Rabatt in Höhe von 100 Euro. Media Markt und Saturn bieten das Huawei Mate 9 in den Farbvarianten Space Grey und Moonlight Silver an.

Huawei Mate 9 (Dual) Datenblatt

Test

Hands-On

Neuvorstellung

Gerücht

Derzeit ist das Huawei-Smartphone ab 679 Euro (zuzüglich 1,99 Euro für den Versand) im Online-Shop der beiden Technik-Märkte zu haben. Damit beträgt der günstigste Preis bei Media Markt oder Saturn rund 581 Euro - bei Abzug der 100 Euro. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und überprüft, ob andere Online-Händler das Modell günstiger anbieten. Ein kurzer Vergleich der Preise zeigt, dass das Huawei Mate 9 auch bei anderen Online-Händlern ab 679 Euro (inklusive Versandkosten) verfügbar ist; mit dem 100-Euro-Rabatt wird das Smartphone bei Media Markt und Saturn aber zu einem echten Schnäppchen.



Huawei Mate 9 günstig bei Media Markt und Saturn Huawei Mate 9 günstig bei Media Markt und Saturn

Test und Specs des Huawei Mate 9

Das Huawei Mate 9 ist mit einem 5,9-Zoll-Display (15,2 Zentimeter in der Diagonale) ausgestattet, das eine Auflösung von 1080 mal 1920 Pixel bei einer Pixeldichte von 373 ppi bietet. In unserem Test hat das Smartphone bereits eine ordentliche Leistung bewiesen - dank eines Octa-Core-Prozessors und 4 GB RAM. Der interne Speicher hat eine Kapazität von 64 GB - davon stehen etwa 48 GB frei zur Verfügung. Der microSD-Slot ist vorbereitet auf Speicherkarten mit bis zu 2000 GB. Alternativ kann der Slot auch als zweiter SIM-Kartenslot dienen: Ein Dual-SIM-Hybrid-Slot.

Ins Internet gelangt der Besitzer mit dem Mate 9 entweder per WLAN-ac oder je nach Verfügbarkeit per LTE mit bis zu 600 MBit/s im Downstream. Für Schnappschüsse ist auf der Rückseite eine 20-Megapixel-Kamera (Leica-Dual-Kamera) integriert; Selfies gelingen mit der 8-Megapixel-Frontkamera. Zu den weiteren Features gehören NFC, Bluetooth 4.2 und ein Fingerabdruck­scanner.

Das große Smartphone haben wir bereits auf Herz und Nieren geprüft. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Test des Huawei Mate 9.