Huawei Mate 9: Zweimal WhatsApp auf einem Smartphone

Zweimal WhatsApp auf dem Huawei Mate 9

Dual-SIM-Handys gibt es bereits seit etwa zehn Jahren. Im Laufe dieser Zeit haben die Hersteller den Funktionsumfang immer weiter verbessert. Das Huawei Mate 9, das vergangene Woche in München vorgestellt wurde, bietet von Haus aus Dual-Messaging an. Das heißt, die Nutzer können WhatsApp und Facebook gleich mit zwei Accounts auf ihrem Smartphone nutzen.

Huawei Mate 9 Datenblatt

Hands-On

Neuvorstellung

Gerücht

Um dieses Feature zu ermöglichen, werden die Apps der beiden Dienste auf Wunsch einfach geklont, so dass sie im Menü zweimal zur Verfügung stehen. So haben die Besitzer des Huawei Mate 9 die Möglichkeit, beispielsweise beide im Smartphone verwendeten Rufnummern auch bei WhatsApp anzumelden und zu nutzen. Wir haben uns einmal angesehen, wie das in der Praxis funktioniert.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die App-Klonung auf dem Huawei Mate 9 am Beispiel von WhatsApp. Weiter geht es jeweils mit einem Klick auf das Bild.