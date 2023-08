Huawei Mate 60: Sprachanrufe über Satellit?

Einem Gerücht zufolge will Huawei die Satel­liten­kom­muni­kation per Smart­phone auf ein neues Level bringen. Bereits mit Einfüh­rung der Mate-60-Serie könnte es soweit sein.

Huaweis Mate-50-Serie wurde im vergan­genen Jahr vorge­stellt. Die Modelle unter­stützen die Kommu­nika­tion per Satellit. Es können jedoch nur Nach­richten per Satellit gesendet, aber keine Anrufe getä­tigt werden. Voraus­sicht­lich sollen die erwar­teten Modelle Mate 60 und Mate 60 Pro eben­falls über die Möglich­keit der Satel­liten­kom­muni­kation verfügen.

Einem Bericht zufolge soll der chine­sische Konzern die Satel­liten­kom­muni­kation bei der kommenden Mate-Gene­ration erwei­tern und diese auf ein neues Level heben.

Mate 60: Anrufe per Satellit denkbar

Nach dem Huawei Mate 50 Pro (Bild) soll die Mate-60-Serie kommen

Bild: teltarif.de Satel­liten­kom­muni­kation mit dem Smart­phone ist ein zukunfts­träch­tiges Thema. Sie soll Kommu­nika­tion in Gebieten ermög­lichen, in denen kein ausrei­chender Mobil­funk zur Verfü­gung steht. So unter­stützt beispiels­weise die iPhone-14-Serie seit dem vergan­genen Jahr das Absetzen von Notruf SOS über Satellit. Die Kommu­nika­tion ist also auf Notrufe beschränkt, gene­relle Sprach­anrufe sind damit nicht möglich.

Wie das Online-Portal Gizmochina berichtet, soll sich das bei der Huawei-Mate-60-Serie ändern. Sprach­anrufe per Satellit sollen neue Chips (über­setzt: Leis­tungs­ver­stär­ker­chips, PA) ermög­lichen, die speziell für das Satel­liten­kom­muni­kati­ons­system "Tian­tong-1" entwi­ckelt wurden, heißt es in dem Bericht. Das Satel­liten­system unter­stütze die Sprach­kom­muni­kation, Bild­über­tra­gung, präzise Posi­tio­nie­rung und den Daten­bericht.

PA-Chips ermög­lichen die bidi­rek­tio­nale Satel­liten­kom­muni­kation per SMS, zum Beispiel in der Huawei Mate-X3- und P60-Serie. Die Chips sollen dafür verant­wort­lich sein, dass das Hoch­fre­quenz­signal verstärkt werde und über den notwen­digen Ausgangs­pegel an die Antenne weiter­geleitet werde. Die Chips, die es in die Mate-60-Serie schaffen sollen, stammen angeb­lich nicht aus der Schmiede von Huawei, sondern von einem anderen chine­sischen Chip-Hersteller.

Samsung konnte mit Einfüh­rung der Galaxy-S23-Serie noch keine Satel­liten­kom­muni­kation anbieten. Das Samsung Galaxy S24 wird Anfang des kommenden Jahres erwartet. Gerüchten zufolge sollen die Modelle eine Zwei­wege-Satel­liten-Kommu­nika­tion an Bord haben.

Wann erscheint die Huawei-Mate-60-Serie?

Bislang kann über einen Release-Zeit­raum für die Mate-60-Serie nur speku­liert werden. Wir fanden uns Ende Oktober des vergan­genen Jahres in Berlin zu einem Launch-Event des Mate 50 Pro (Hands-on) für Deutsch­land bezie­hungs­weise den euro­päi­schen Markt ein. Es ist durchaus möglich, dass Huawei für die Vorstel­lung der Nach­folger einen ähnli­chen Zeit­raum wählt. Unter Umständen werden aber zunächst chine­sische Kunden bedacht.

Sollte die Mate-60-Serie oder auch nur eines der erwar­teten Modelle nach Europa kommen, ist die Wahr­schein­lich­keit groß, dass wegen des anhal­tenden US-Embargos keine Google-Dienste an Bord sind. Nutzer müssen also auf den Zugang zum Play Store und damit zu bekannten Google-Anwen­dungen wie Google Maps, GMail und Co. verzichten. Beim Mate 50 Pro ist zudem kein 5G-Mobil­funk an Bord. Es wurde aber bereits in der Tech-Welt darüber berichtet, dass Huawei an einer eigenen Lösung arbeiten soll, künftig 5G-fähige Chips in Smart­phones zu inte­grieren.

In weiteren Meldung zum Netz­werk­aus­rüster Huawei lesen Sie: Faeser: Telekom hätte um Huawei-Probleme wissen müssen und Kompro­miss im Streit um 5G-Technik von Huawei.