Huawei Mate 40, Mate 40 Pro(+) und Mate 40 RS vorgestellt

Huawei hat Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ und Mate 40 RS vorge­stellt. Die Hard­ware von Mate 40 Pro / Pro+ und RS unter­scheidet sich ledig­lich bei der Kamera, beim Mate 40 hingegen in noch weiteren Aspekten. Die Porsche-Design-Edition und das Mate 40 Pro+ haben fünf rück­sei­tige Kameras. Mate 40 Pro und Mate 40 kommen mit drei Haupt­kameras daher. Während das Display des Mate 40 6,5 Zoll misst, gibt es bei den anderen Vari­anten mehr Anzei­gefläche (6,67 Zoll). Die Preise beginnen ab 899 Euro.

Huawei Mate 40: Einstieg in die neue Phablet-Ober­klasse

Das Huawei Mate 40 Pro

Huawei

Das regu­läre Mate 40 fand seinen Weg nicht in die Gerüch­teküche, weshalb dem Hersteller hier eine kleine Über­raschung gelang. Es wartet mit einem 6,5 Zoll messenden OLED-Display (2376 x 1080 Pixel) auf. Die Bild­wie­der­hol­rate liegt bei 90 Hz. Das Panel ist zu den Seiten hin geschwungen, jedoch mit 68 Grad anstatt der 88 Grad bei den großen Geschwis­tern. Hinten zieren drei Kameras das Gehäuse, Weit­winkel (50 MP, Blende f/1.9), Tele­objektiv (8 MP, Blende f/2.4, drei­fach opti­scher Zoom, opti­scher Bild­sta­bili­sator) und Ultra­weit­winkel (16 MP, Blende f/2.2). Selfies werden mit 13 Mega­pixel samt Blende f/2.4 geschossen. Huawei Mate 40

Huawei Der mit bis zu 40 W auflad­bare Akku des Huawei Mate 40 besitzt eine Kapa­zität von 4200 mAh. Durch den neuen Chip­satz Kirin 9000 (5-nm-Ferti­gungs­pro­zess) sollte das Handy über eine hohe Perfor­mance verfügen. Es gibt eine Octa-Core-CPU mit maximal 3,13 GHz Takt, die GPU Mali-G78 MP24 und ein 5G-fähiges Modem. Neben 5G können User auf LTE, Wi-Fi 6, Blue­tooth 5.2, NFC, GPS, Infrarot, einen In-Display-Finger­abdruck­sensor und USB Typ C zurück­greifen.

Huawei Mate 40 Pro: Viel­ver­spre­chendes Hard­ware-Paket

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mit dem Huawei P40 Pro hat der Konzern derzeit wohl eines der besten Kamera-Smart­phones im Sorti­ment. Der Hersteller möchte mit der neuen Phablet-Reihe Mate 40 Hobby-Foto­grafen noch­mals ein besseres Werk­zeug an die Hand geben. Drei Haupt­kameras verrichten im Mate 40 Pro ihren Dienst. Die Weit­winkel-Knipse ist mit jener des Mate 40 / P40 iden­tisch. Bei der Ultra­weit­winkel-Einheit handelt es sich jedoch um eine Neuent­wick­lung mit Free­form-Objektiv, 20 Mega­pixeln und Blende f/1.8. Das Peri­skop-Objektiv löst mit 12 Mega­pixel auf und vergrö­ßert um den Faktor 5, es ist mit Blende f/3.4 recht licht­stark. Beim Huawei P40 Pro gibt es nur f/4.4.

Ein 3D-ToF-Sensor findet im Pillen-förmigen Loch des Displays Verwen­dung. Hier­durch wird eine 3D-Gesichts­erken­nung ermög­licht. Zusätz­lich gibt es eine 13-Mega­pixel-Front­kamera (Blende f/2.4). Der Bild­schirm des Mate 40 Pro misst 6,67 Zoll und weist eine starke beid­sei­tige Krüm­mung (Water­fall-Display) auf. Es handelt sich um ein OLED-Panel mit 2772 x 1334 Pixel und 90 Hz maxi­maler Aktua­lisie­rungs­rate.

Weitere Spezi­fika­tionen des Huawei Mate 40 Pro

Kamera des Huawei Mate 40

Huawei In Europa wird das Phablet leider nur in einer Spei­cher­kon­figu­ration, nämlich mit 256 GB Flash und 8 GB RAM erhält­lich sein. Eine Erwei­ter­bar­keit via Nano-Memory-Card ist gegeben.

Äußerst fix agiert das Huawei Mate 40 Pro beim Aufladen des 4400 mAh großen Akkus. Kabel­gebunden sind bis zu 66 W via Super Charge möglich, drahtlos respek­table 50 W via Wire­less Super Charge. Als Betriebs­system findet Android 10 mit der Benut­zer­ober­fläche EMUI 11 Verwen­dung. Aufgrund des Handels­kon­flikts mit den USA bleiben Google-Apps erneut außen vor.

Huawei Mate 40 Pro+ und Mate 40 RS: Die Unter­schiede

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Display, Chip­satz, Betriebs­system und Akku des geho­benen Duos sind iden­tisch mit denen des Mate 40 Pro. Jedoch bietet das Mate 40 Pro+ einen drei­fachen opti­schen Zoom mit 10 Mega­pixeln und einen zehn­fachen mit 8 Mega­pixeln. Dafür entfällt das fünf­fach-Zoom-Objektiv des Mate 40 Pro. Ferner wurden stan­dard­mäßig 12 GB RAM verbaut und es gibt 256 GB Flash. Das Huawei Mate 40 RS (Porsche Design) offe­riert 12 GB RAM nebst 512 GB Flash, nutzt das Kamera-Setup des Mate 40 Pro+ und gewährt noch einen Tempe­ratur­sensor.

Huawei Mate 40, Mate 40 Pro und Mate 40 Pro+ haben ein Kamera-Element im Wähl­scheiben-Look, während die Module im Mate 40 RS in einem Oktagon sitzen. Einen Staub- und Wasser­schutz nach IP68 hat das Smart­phone-Quar­tett gemein.

Preis und Verfüg­bar­keit der Mate-40-Serie

Huawei Mate 40 RS

Huawei Das Mate 40 wird zu einem Kosten­faktor von 899 Euro in Europa erhält­lich sein. Als Farben stehen Black, White und Mystic Silver zur Auswahl. Außerdem gibt es noch Kunst­leder-Ausfüh­rungen in Gelb und Grün. Das Mate 40 Pro wird für 1199 Euro in denselben Farben hier­zulande starten. Beim 1399 Euro teuren Mate 40 Pro+ können Sie sich zwischen Ceramic Black und Ceramic White entscheiden. Beson­ders tief müssen Sie für das Mate 40 RS in die Tasche greifen. Das in Schwarz und Weiß ange­botene Porsche-Design-Phablet hat eine UVP von 2295 Euro. Alle Mate-40-Phablets sollen ab dem 9. November den deut­schen Handel errei­chen.