Huawei Mate-30-Serie: So unterscheiden sich die Modelle

Für die Fans hat das Warten ein Ende. Gestern hat Huawei endlich seine neuen Flagg­schiffe Mate 30 (ab 799 Euro), Mate 30 Pro (1199 Euro) und Mate 30 RS (2095 Euro) vorge­stellt (teltarif.de berich­tete). Das Mate 30 Pro gibt es sowohl in einer 5G- als auch in einer 4G-Version, die mit 1099 Euro aber kaum billiger ist. Außer in der Funk­technik unter­scheiden sich die beiden Vari­anten in nichts.

In der Präsen­tation ging es um viele tech­nische Details und manch einer, der die Show im Internet verfolgt hat, wird nach über 90 Minuten Präsen­tation den Über­blick verloren haben, wo denn nun die Unter­schiede liegen. Wir haben uns auf die Suche gemacht und und zeigen sie im Über­blick.

Abmes­sungen und Display

Gestern hat Huawei gleich vier Varianten des Mate 30 vorgestellt. Da ist zum Beispiel die Größe. Eini­germaßen über­raschend: Das Mate 30 ist mit rund 161 mm Länge und 76 mm Breite das größte der Modelle. Das schlägt sich auch in der Display-Diago­nale wieder, die beim Mate 30 mit 6,62 Zoll minimal größer ist bei dem Pro- und dem RS-Modell mit 6,53 mm – und das trotz der ziem­lich großen Display-Krüm­mung beim RS von 88 Grad. Das Mate 30 ist auch 0,4 mm dünner als die Schwes­termo­delle, was vermut­lich am Akku liegt, der mit 4200 mAh ein Stück kleiner ist, als der des Pro und RS, der 4500 mAh Kapa­zität mitbringt.

Leis­tung, Spei­cher und Kamera

Alle drei Modelle werden von einem Kirin-990-Prozessor ange­trieben. Das RS-Modell kann aber auf 12 GB Arbeits­spei­cher zurück­greifen, bei den anderen Modellen sind nur 8 GB an Bord. Auch beim Flash-Spei­cher hat das RS-Modell mit 512 GB die Nase vorne, das Pro Modell kommt mit 256 GB, das Mate 30 mit 128 GB.

Unter­schiede gibt es auch bei der Kamera. Auf die fürs Filmen opti­mierte 40 Mega­pixel Ultra-Wide-Cine-Optik (18 mm Brenn­weite, Blende f/1.8) des Mate 30 Pro müssen die Käufer beim Mate 30 verzichten. Statt­dessen gibt es eine 16-Mega­pixel-Ultra­wide-Kamera. Die 40-Mega­pixel-Kamera (27 mm Brenn­weite, Blende f/1.6) und die 8-MP-Tele-Optik der Schwes­termo­delle sind aber auch beim Mate 30 an Bord.

Verfüg­barkeit der Geräte

Wermuts­tropfen: Über den Verkaufs­start der Serie hat sich Huawei bisher nicht geäu­ßert. Nachdem Huawei die Google-Dienste nicht instal­lieren darf, dürften die Geräte für viele poten­zielle Käufer in Europa aber ein Stück weit unat­traktiv geworden sein. Mögli­cher­weise speku­lieren die Chinesen auf ein schnelles Ende der Sank­tionen und halten die Geräte solange zurück, bis die Google-Dienste nach­gerüstet werden können. Viel­leicht kommen die wirk­lich attrak­tiven Smart­phones aber auch schon früher in den Handel. Bei einer Eini­gung mit den Ameri­kanern verspre­chen die Chinesen ein Update „über Nacht“.

