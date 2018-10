Huawei kündigt Spiele-Smartphone Mate 20X an

Huawei hat eine überraschende Ankündigung vollzogen – neben dem Mate 20 und dem Mate 20 Pro wird auch ein Mate 20X am 16. Oktober gezeigt. Bei diesem Phablet handelt es sich um ein Gaming-Smartphone, das allem Anschein nach die Vorzüge von gleich drei hauseigenen Modellen vereint. So soll das Phablet eine Displaygröße von 7,21 Zoll haben, was an das Honor 8X Max (7,12 Zoll) erinnert, die Triple-Kamera des Mate 20 (Pro) könnte ebenfalls an Bord sein. Zu guter Letzt verfolgt das Mate 20X dieselbe Zielgruppe wie das Honor Play.

Wenn das Honor 8X Max noch zu mickrig ist



Das Mate 20X soll auch bei langem Spielen cool bleiben

Mysteriöses Ankündigungs-Video des Mate 20X

Mit einer Bildschirmdiagonale von 7,12 Zoll überragt das Honor 8X Max bereits so manches Einsteiger-Tablet, das Huawei Mate 20X soll einem Gerücht zufolge noch eine Schippe drauflegen. Unter dem Twitter-Beitrag, in dem der Hersteller das bislang unbekannte Phablet ankündigte, gibt es von einem User einen Verweis auf das Weibo-Forum. Auf dieser chinesischen Plattform entdeckte der Nutzer RODENT950 einen Vergleich zwischen Mate 20, Mate 20 Pro und Mate 20X. Laut dieser Tabelle verfügt das Mate 20X über ein 7,21 Zoll messendes OLED-Display mit einer Auflösung von 2240 mal 1080 Pixel. Somit würde das Gaming-Smartphone eine Schärfe von knapp 345 ppi bieten.

Huawei zeigt im Film des betreffenden Twitter-Posts ein Handy, das als Eisklotz getarnt ist. Im 10-sekündigen Spot sind die Schlagwörter „Cooler“ und „Longer Gaming“ zu lesen. Der Hersteller weist also augenscheinlich auf ein gutes Kühlsystem und eine lange Akkulaufzeit hin. Die aufladbare Batterie des Honor 8X Max misst stolze 5000 mAh, wir sind gespannt, ob das Mate 20X da mithalten kann. Als Kühllösung ist ein effizientes Heatpipe-System denkbar. Im kurzen Huawei-Video spielt ein Gamer einen Ego-Shooter auf dem Touchscreen des Telefons. Es ist also unsicher, ob es dedizierte Hardware-Tasten für das Spielen oder eine Controller-Erweiterung gibt.

Mit dem Huawei Mate 20 Lite ist das erste Modell der 2018er Phablet-Serie bereits erhältlich – und hierzulande äußerst populär.