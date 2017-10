Huawei Mate 10 Pro im Unboxing: Adapter statt Klinke

Mit dem Mate 10 Pro bietet Huawei sein erstes Smartphone mit 18:9-Display an. Anders als in den Vorjahren wird hierzulande vor allem das Pro-Modell vermarktet, das für 799 Euro in den Handel kommt. Das normale Mate 10 wird es in Europa indes nicht geben.

Neben dem Display gibt es zwei weitere Besonderheiten beim Mate 10 Pro: Das Smartphone muss ohne microSD-Karten-Slot und ohne Klinkenanschluss auskommen. Dementsprechend fällt auch das Zubehör etwas anders aus als bei bisherigen Mate-Modellen. Wir haben uns das Mate 10 Pro und dessen Zubehör im Unboxing genauer angesehen.

