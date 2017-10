Huawei Mate 10 Pro: Das denkende Smartphone mit 18:9-Display

Im Rahmen einer großen Pressekonferenz in München hat Huawei seine neuen Mate-Modelle offiziell vorgestellt. Das Besondere: Hierzulande wird es nur das besser ausgestattete Mate 10 Pro geben. Das normale Mate 10 bleibt hingegen anderen Ländern außerhalb Europas vorbehalten. Auch beim neuen Mate bleibt Huawei seinem Motto treu und setzt auf Größe und Leistung. Neben einem neuen Prozessor finden sich im aktuellen Riesen-Smartphone noch weitere Neuheiten, die wir uns im ersten Kurz-Test näher angesehen haben.

Das Smartphone mit KI-Prozessor

Trotz 18:9-Format: Das Mate 10 Pro bleibt ein großes Smartphone

Weitere Bilder mit Klick Das Mate 10 Pro ist nicht nur smart, es ist intelligent, so Huawei. Dreh- und Angelpunkt ist daher der Prozessor Kirin 970 mit einer Recheneinheit für neuronale Netzwerke. Diese ist die Grundlage für die künstliche Intelligenz (KI) des Smartphones, die in vielen Bereichen eingesetzt wird. Der Arbeitsspeicher hat eine Kapazität von 6 GB.

Der Kirin 970 kommt erstmals im Mate 10 und 10 Pro zum Einsatz und hat die folgenden Eckdaten: Er besitzt insgesamt acht Kerne, ist im sehr kompakten 10-Nanometer-Verfahren gefertigt und somit etwa 40 Prozent kleiner als sein im 16-Nanometer-Verfahren gefertigter Vorgänger Kirin 960. Das Design der Cluster ist indes gleich geblieben. Es gibt vier Cortex-A73-Kerne mit einer Taktrate von bis zu 2,4 GHz und vier A53-Kerne mit bis zu 1,8 GHz. Mit der Mali-G72-MP12 kommt allerdings eine vollkommen neue Grafikeinheit zum Einsatz. Sie verfügt über zwölf statt bisher acht Rechenkerne und soll die Grafikleistung deutlich verbessern.



Huawei Mate 10 Pro im Hands-On-Test Huawei Mate 10 Pro im Hands-On-Test

Mit der Neural-Engine will Huawei viele Rechenprozesse noch schneller machen, indem das Smartphone das Nutzungsverhalten des Besitzers lernt (Machine Learning). Das Huawei Mate 10 Pro soll beispielsweise in der Lage sein, 2005 Bilder in der Sekunde zu erkennen. Es sagt vorher, welche Apps der Nutzer öffnen könnte, erkennt verschiedene Fotosituationen und passt die Kamera-Einstellungen dementsprechend an. Testen konnten wir dies noch nicht in allen Details. Doch ließ sich bereits im Hands-On-Test erkennen, dass das Smartphone ausgesprochen schnell arbeitet und zügig auf Eingaben reagiert.Spezielle Anwendungen sollen das Arbeiten mit dem Mate 10 Pro zusätzlich erleichtern. So lassen sich Texte und Spracheingaben mit der Translator-App in mehr als 60 Sprachen übersetzen. Außerdem können Nutzer mit dem Split-Screen-Modus besser mit zwei verschiedenen Anwendungen arbeiten.

Neu ist zudem Desktop-Modus, den auch Samsung bereits beim Galaxy S8 (Plus) und Note 8 anbietet - hier allerdings nur in Verbindung mit der Desktop-Station namens DeX. Huawei verwendet hingegen nur ein Kabel, um Monitor und Smartphone zu koppeln: Mit einem USB-C-auf-HDMI-Kabel wird das Mate 10 Pro an einen Monitor angeschlossen und erlaubt dann das Arbeiten wie an einem PC. Dabei ist der Nutzer weiterhin telefonisch erreichbar. Grundlage für diese Funktionen ist neben der künstlichen Intelligenz auch die neue Oberfläche Emui 8.0. Diese kommt auf dem Mate 10 Pro zusammen mit Android 8.0 Oreo ab Werk zum Einsatz. Emui 8.0 löst Emui 5.1 als unmittelbaren Nachfolger ab.

Glasrückseite und neues 18:9-Display



Mate 10 Pro mit Curved Design und Glas-Rückseite Mate 10 Pro mit Curved Design und Glas-Rückseite

Das Mate 10 Pro unterscheidet sich zumindest auf der Rückseite nicht vom Mate 10. Bei beiden neuen Smartphones besteht die Rückseite nun aus Glas, das zu beiden Seiten hin leicht gebogen hin. Das Curved-Design und die Verwendung von Glas ist neu, denn bisher bestanden die Mate-Modelle aus Metall. Nun ist lediglich noch der Rahmen aus Metall gefertigt, genauer gesagt aus Aluminium. Beide Materialien gehen nahezu nahtlos ineinander über, was die gute Verarbeitung des Mate 10 Pro zeigt. Dennoch bleibt die typische Schwachstelle einer Glasoberfläche: Fingerabdrücke werden nahezu magisch angezogen. Putzen Nutzer somit nicht nach, wirkt das edle Äußere bald unschön.

Auffällig ist das Display des Mate 10 Pro. Denn erstmals verwendet Huawei das aktuell so beliebte 18:9-Format, das wir beispielsweise von LG und Samsung kennen. Beim Mate 10 setzt der Hersteller indes auf das klassische 16:9-Format. Durch das eher längliche 18:9-Displayformat ist es möglich, einen Bildschirm mit einer großen Diagonale in einem vergleichsweise kompakten Gehäuse einzusetzen, denn sowohl zu den Seiten hin als auch nach oben und unten nimmt der Screen nahezu die gesamte Front des Mate 10 Pro ein. Dennoch: Klein ist das Smartphone bei Weitem nicht, der Einhandbetrieb ist daher schwierig.



Im Größenvergleich: Das 5,1 Zoll große Huawei P10 (links) neben dem neuen Mate 10 Pro mit 6-Zoll-Display Im Größenvergleich: Das 5,1 Zoll große Huawei P10 (links) neben dem neuen Mate 10 Pro mit 6-Zoll-Display

Im Hands-On-Test erschien das Display ausreichend hell und gab Farben natürlich wider. Mit 1080 mal 2160 Pixel (FHD+) löst es so hoch auf, dass wir keine einzelnen Bildpunkte ausmachen konnten. Auch der Touchscreen regierte zügig auf unsere Eingaben.

Auf einen haptischen Home-Button müssen Nutzer verzichten. Huawei verwendet eine solche Taste aber ohnehin nur bei seinen kleineren Smartphones wie dem Huawei P10. Wie beim Vorgänger befindet sich der Fingerabdrucksensor des Mate 10 Pro somit auf der Rückseite. Er lässt sich damit auch einhändig sehr gut nutzen und war im Test auch ohne hinzusehen gut ertastbar.

Unmittelbar über dem Sensor sitzt die Dual-Kamera, die Huawei erneut in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt hat. Optisch wird sie von dem sogenannten Signature Stripe hervorgehoben, ein farblich etwas hellerer Streifen in der Farbe der Rückseite. Das Smartphone ist zudem das erste Modell der Reihe, das nach IP67 Schutz vor Wasser bietet. Testen konnten wir dies allerdings noch nicht.

Die Merkmale beider Smartphones im Vergleich können Sie sich auf der nächsten Seite in einer Tabelle ansehen. Außerdem verraten wir dort, welche Eigenschaften die Kamera des Mate 10 (Pro) hat und zeigen erste Foto-Beispiele.