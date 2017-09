Huawei Mate 10: Diese Ausstattung soll Konkurrenz bezwingen

Mit dem Mate 10, Mate 10 Pro und Lite will Huawei ab Oktober gegen seine Smartphone-Konkurrenz angehen. Evan Blass verrät bereits jetzt Details zur Ausstattung der Geräte.

Über einen Monat vor der offiziellen Präsentation will Evan Blass nahezu alle wichtigen Informationen zur Mate-10-Familie von Huawei erfahren haben. Wie er auf VentureBeat schreibt, wird der chinesische Hersteller am 16. Oktober offenbar noch ein drittes Modell vorstellen, bei dem es sich um das Mate 10 Lite handeln soll. Somit würden in München das Mate 10, das Mate 10 Pro sowie das Mate 10 Lite das Licht der Welt erblicken.

Das Huawei Mate 9 Pro bekommt im Oktober offenbar einen würdigen Nachfolger Das Mate 10 Pro alias Blanc wird das Top-Modell der Reihe werden. Wie unlängst veröffentlichte Bilder zeigen, wird es über einen IPS-Screen mit einem Display­verhältnis von 18:9 verfügen, die Diagonale soll mit 5,99 Zoll aber etwas kleiner werden als zunächst vermutet. Der Bildschirm der Lite-Variante ist mit 5,88 Zoll wohl etwas kleiner und kommt ohne 18:9-Format.

Datenblätter Huawei Mate 10

Die technische Ausstattung der neuen Mate-Modelle laut Blass

Allerdings ist die technische Ausstattung dieses Modells - wenn die Angaben von Blass stimmen - für eine abgespeckte Lite-Version fast schon zu gut. Womöglich handelt es sich beim Gerät mit dem Codenamen Alps also nicht um die Lite-Version, sondern vielmehr um das reguläre Mate 10, das laut den Berichten den Codenamen Marcel tragen soll. Zu diesem Modell hat Blass allerdings keine neuen Informationen, sodass wir über die Ausstattung des Mate 10 nur spekulieren können.

Huawei Mate 10 Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Lite Codename Marcel Blanc Alps System Android 8.0 mit EMUI 6.0 Display ca. 6 Zoll 5,99 Zoll 5,88 Zoll Auflösung 1440 x 2560 Pixel 1440 x 2880 Pixel 1440 x 2560 Pixel Display-Format unklar 18:9 16:9 Prozessor Kirin 970

4x A53 mit bis zu 1,8 GHz, 4x A73 mit bis zu 2,4 GHz

Neu: künstliche Intelligenz RAM 4 GB 6 GB 4 GB Speicher 64 GB 64 GB und 128 GB 64 GB microSD-Slot vorhanden Internet GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+,

LTE

WLAN a/b/g/n/ac GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+,

LTE Cat.16

WLAN a/b/g/n/ac GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+,

LTE Cat.12

WLAN a/b/g/n/ac Akku 4000 mAh Super Charge ja Kamera Dual-Kamera von Leica;

12 MP RGB + 20 MP SW

OIS, f/1.6-Blende Frontkamera Leica-Branding; 8 MP Fingerabdruck-

sensor ja Sonstiges Bluetooth 4.2, NFC, USB C 2.0, IP68 Verfügbarkeit Ende Oktober Dezember Ende Oktober Stand: 09.09.2017, Angaben beruhen auf Gerüchten

Huawei selbst hat bislang nur bestätigt, dass die Vorstellung der neuen Mates am 16. Oktober in München stattfinden wird und das die Smartphones vom neuen, im 10-Nanometer-Verfahren gefertigten Prozessor Kirin 970 angetrieben werden. Diesen haben wir in einer News bereits im Detail beschrieben