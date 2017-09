Huawei Mate 10: Design-Debatte um kommendes Top-Smartphone

Es wird zwar noch gut einen Monat dauern, bis Huawei am 16. Oktober das Mate 10 und das Mate 10 Pro in München vorstellen wird, die Diskussionen um die neuen Top-Modelle sind aber bereits im Gange. Momentan dreht sich im Netz alles um das Design der neuen Mate-Modelle. Denn neben einem Video wurden auch diverse (angebliche) Live-Bilder von Bauteilen des Mate 10 (Pro) im Netz gesichtet. Und deren Details wollen nicht so ganz übereinstimmen.

Mitte der Woche ist ein Video ins Netz gestellt worden (via CompareRaja), in dem das Mate 10 zu sehen sein soll. Der kurze Clip setzt sich allerdings nur aus mehreren CAD-Zeichnungen zusammen (CAD: computer-aided design), die auf Grundlage der aktuellen Berichte über das Mate 10 angefertigt wurden. Somit dürfte zwar der ungefähre Look des kommenden Smartphones eingefangen worden sein, einige Details könnten jedoch anders ausfallen.

Im Video sehen wir ein Smartphone mit einer Dual-Kamera auf der Rückseite, die allerdings nicht von dem Glas-Inlay umgeben ist, das wir vom Mate 9 kennen. Zudem befindet sich der Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite, was seltsam erscheint. Denn zum Start des Huawei P10 erklärte Huawei, dass der vordere Sensor nur bei Modellen mit einer Displaydiagonale bis etwa 5,5 Zoll verwendet werden würde. Alle größeren Geräte, wie es das Huawei Mate 10 mit seinem 5,9 Zoll großen Screen werden dürfte, sollten weiterhin mit einen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite ausgestattet sein.

Datenblätter Huawei Mate 10

Mate 10 Pro folgt dem Trend

Das Display der im Video zu sehenden Renderbilder ist von einem vergleichsweise breiten Rand umgeben, bedenkt man, dass aktuelle Top-Smartphones auf dem Markt nahezu randlos sind. Auch das im Trend liegende Verhältnis von 18:9 scheint bei dem abgebildeten Modell nicht eingehalten worden zu sein. Möchte Huawei es den anderen Herstellern mit dem Mate 10 nicht gleich tun, oder malt das Video schlicht ein falsches Bild?

Dass das Mate 10 dem Trend nicht zu folgen scheint, könnte auch daran liegen, dass Huawei mit dem Mate 10 Pro am 16. Oktober ein weiteres Modell vorstellen wird. Dieses soll den aktuellen Entwicklungen in Sachen Display schon eher entsprechen. Denn auf bislang nicht bestätigten Live-Bildern (via Weibo und PhoneArena) zeigt sich ein Smartphone mit einem nahezu randlosen Screen und ohne Fingerabdrucksensor auf der Front. Der so gesparte Platz wurde in das Display investiert, das das bekannte Hochkant-Format von 18:9 bzw. 17:9 zu haben scheint. Die Displaydiagonale soll mit 6,3 Zoll etwas größer als beim Mate 10 sein, die Auflösung beträgt wohl 1080 mal 2160 Pixel.



Ob eines der beiden neuen Huawei-Smartphones ein gebogenes Display wie beim Mate 9 Pro besitzen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht bereits, dass in den Modellen Huaweis neueste Prozessor-Generation Kirin 970 zum Einsatz kommen wird. Es ist das erste Chipsystem des Herstellers mit einer Recheneinheit für neuronale Netzwerke und somit künstlicher Intelligenz. Der Kirin 970 ist im sehr kompakten 10-Nanometer-Verfahren gefertigt und verfügt wie der Vorgänger Kirin 960 über vier Cortex-A73-Kerne mit einer Taktrate von bis zu 2,4 GHz und vier A53-Kerne mit bis zu 1,8 GHz. Die Grafikleistung wurde verbessert und auch ein LTE-Cat.18-Modem ist dabei.

