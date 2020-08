Huawei: Produktfeuerwerk mit Mate 40 & Co. auf der IFA

Huawei will in der Krisen­zeit Präsenz in Europa zeigen und findet sich entspre­chend vom 3. bis zum 5. September bei der IFA 2020 Special Edition ein. Mit dem Slogan „Save the date and join us“ verweist der Hersteller auf seine Teil­nahme, wobei die Fans dieses Jahr ausschließ­lich per Live-Stream das Geschehen verfolgen können. Worauf sich die Zuschauer freuen können, deutet Huawei mit einem Teaser an. Insge­samt acht Produkt­ka­te­go­rien, nämlich Smart­phones, Tablets, Smart-Laut­spre­cher, Smart­wat­ches, Kopf­hörer, Smart-Brillen, Note­books und Smart-TVs werden bedient. Unter anderem wird das Mate 40 präsen­tiert.

Huawei auf der IFA 2020 Special Edition

Huawei-Teaser zur IFA 2020

Huawei Nicht alle namhaften Pfeiler der Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­branche werden die dies­jäh­rige Inter­na­tio­nale Funk­aus­stel­lung besu­chen. So sagte etwa vergan­gene Woche die Telekom ihr Mitwirken ab. Neben der Unter­marke Honor wird aber auch Huawei mit von der Partie sein. Der Hersteller möchte seine „Vision für ein naht­loses KI-Leben“ demons­trieren. Auf einem Teaser-Bild sind zahl­reiche neuen Produkte zu sehen, welche mitein­ander verbunden sind. Entspre­chend möchte der Hersteller sicher­lich Vorzüge seiner haus­ei­genen NPU (Neural Proces­sing Unit) der Kirin-Chip­sätze erläu­tern. In puncto SoCs hat Huawei momentan aller­dings mit Problemen zu kämpfen.

So könnte der 5-nm-Chip­satz Kirin 9000 das vorerst letzte von TSMC gefer­tigte SoC des Herstel­lers werden. Diese Platt­form ist eben­falls Bestand­teil der Huawei IFA Keynote. Neben dem Phablet Mate 40 sind auf dem Foto die draht­losen Kopf­hörer FreeBuds 3, ein MateBook, ein Smart-TV, ein Smart-Laut­spre­cher, ein MediaPad-Tablet, eine Smart­watch und eine Smart-Brille erkennbar.

Wann genau findet die Huawei IFA Keynote statt?

Das Unter­nehmen nennt den 3. September 2020 um 22 Uhr GMT +10 als Zeit­raum für die Präsen­ta­tion. In unsere Zeit­zone (GMT +2 / MESZ) umge­rechnet müssen Sie sich ab 14 Uhr bereit machen. Der Live-Stream hat eine Dauer von andert­halb Stunden und endet somit um 15:30 Uhr. Netter­weise hat Huawei auf seiner IFA-Seite Links zum Eintragen des Events in den Huawei Kalender, den Google Kalender und den Apple Kalender inte­griert. Der Link zum Live-Stream dürfte kurz vor der Keynote kommu­ni­ziert werden.

Wir sind natür­lich live dabei und werden über die Neuheiten von Huawei berichten.