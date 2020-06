Huawei stattet 20 Mobilgeräte mit EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 aus

EMUI 10.1 naht

Huawei Insge­samt 20 Smart­phones und Tablets möchte Huawei ab Ende Juni mit einem großen Update ausstatten. Je nachdem, ob es sich um ein Modell von Huawei oder Honor handelt, wird die Benut­zer­ober­fläche auf EMUI 10.1 oder Magic UI 3.1 gehievt. Zu den bestä­tigten Mobil­ge­räten zählen das Huawei P30 (Pro), das Huawei Mate 20 (Pro), das Huawei Mate 30 (Pro) und das Honor 20 Pro. An Neue­rungen können sich die Anwender unter anderem über einen Always-on-Bild­schirm mit 3D-Effekt, die Geräte-über­grei­fende Multi-Screen-Funk­tion und die verbes­serte Multi-Window-Bedie­nung freuen. EMUI 10.1 naht

Huawei

Update-Plan für EMUI 10.1 / Magic UI 3.1

Welche Smart­phones, Tablets und Phablets die nächste große Aktua­li­sie­rung erhalten, verkün­dete Huawei vor kurzem für das Heimat­land China. Die nun kommu­ni­zierte Auflis­tung bezieht sich auf ein globales Rollout. Konkrete Zeit­fenster nannte der Konzern bislang nicht, erste Geräte sollen aber noch diesen Monat bedacht werden. Folgende Huawei-Smart­phones sind für ein Update auf EMUI 10.1 vorge­sehen:

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Nova 5T

Huawei Mate Xs

Huawei P40 Lite

Huawei Nova 7i

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Darüber hinaus dürfen zwei Huawei-Tablets und diverse Mobil­ge­räte der Toch­ter­firma Honor eine Soft­ware-Frisch­zel­lenkur erfahren.

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 10.8

Honor View 30 Pro (Magic UI 3.1)

Honor 20 (Magic UI 3.1)

Honor 20 Pro (Magic UI 3.1)

Honor View 20 (Magic UI 3.1)

Die Features von EMUI 10.1 / Magic UI 3.1

Beim Betriebs­system an sich ändert sich nichts, es bleibt bei Android 10. Von dieser Basis abge­sehen halten viele neue Funk­tionen und Verbes­se­rungen Einzug. Der anfangs erwähnte 3D-Always-on-Bild­schirm soll digi­tale Figuren vom Hinter­grund durch eine Konstruk­tion aus mehreren Schichten hervor­heben und somit einen drei­di­men­sio­nalen Effekt imitieren. Aller­dings würde die Verfüg­bar­keit dieser opti­schen Spie­lerei vom jewei­ligen Smart­phone-Modell abhängen. Ferner gibt es drei neue Finger­ab­druck-Entsperr-Anima­tionen (Erde, Feuer und Wasser). Die Videochat-App MeeTime

Huawei Mit MeeTime erhalten die Anwender eine komplexe Video­chat-App. Diese funk­tio­niert nicht nur mit Smart­phones, sondern auch mit Tablets und Smart-Spea­kern des Herstel­lers. Über die Screen-Sharing-Option können User ihren Bild­schirm zu anderen MeeTime-Anwen­dern streamen. Außerdem lassen sich externe Geräte wie Action­ka­meras einbinden. Multi-Screen erwei­tert indes die Produk­ti­vität per Verflech­tung von Mobil­ge­räten mit Compu­tern. So können etwa Dateien auf dem Handy mit PC-Anwen­dungen bear­beitet werden. Das Feature funk­tio­niert auch in Zusam­men­ar­beit mit Huawei-Tablets.

Eine verbes­serte Multi-Window-Funk­tion, welche etwa das Wech­seln von Apps über eine Seiten­leiste mit Drag-and-Drop erlaubt und die (leider noch nicht einge­deutschte) Sprachas­sis­tentin Celia sind weitere Neue­rungen in EMUI 10.1 / Magic UI 3.1. (via HuaweiUpdate.com)