Display im Auto: Smart Screen mit Huawei HiCar startet 2021

Die Alter­native zu Apple Carplay und Android Auto stammt von Huawei und heißt HiCar. Über einen smarten Bild­schirm soll die Lösung von Huawei 2021 in Autos gelangen.

Huawei HiCar mit smartem Display

Bildquelle: YouTube-Video "Huawei HiCar Official Introduction" des Kanals "Sparrows News", Screenshot: teltarif.de Huawei hat mit "HiCar" ein System in Arbeit, das smarte Anwen­dungen in Auto­mobile bringen soll. Die Soft­ware ist nicht unbe­dingt auf eine Stufe zu stellen mit den Lösungen von Google (Android Auto) und von Apple (Carplay), sondern mehr als eigen­stän­dige Soft­ware zu betrachten, die ins Auto-Betriebs­system inte­griert wird und daher mit Android Automo­tive von Google vergleichbar.

Huawei hat nun ein smartes Display, den Huawei Smart Selec­tion Car Smart Screen, vorge­stellt, mit dem HiCar in Fahr­zeuge gelangt, wie unter anderem das Online-Portal Gizmochina berichtet.

Die offi­zielle Verfüg­bar­keit ist mit dem 8. Januar 2021 datiert. Vorerst sollen aber nur chine­sische Kunden den smarten Bild­schirm samt HiCar nutzen können.

Smarter Bild­schirm mit Huawei HiCar

Bildquelle: YouTube-Video "Huawei HiCar Official Introduction" des Kanals "Sparrows News", Screenshot: teltarif.de Das Display verfügt über ein 8,9 Zoll Format (Auflö­sung: 1920 mal 720 Pixel). 30 Apps sind auf dem System vorin­stal­liert. Mit an Bord sind Pop-up-Kameras, die sowohl die Fahrt aufzeichnen können als auch Gesten­steue­rung unter­stützen.

Smart­phones können per Blue­tooth gekop­pelt werden, um beispiels­weise Tele­fonate über das smarte Display möglich zu machen.

HiCar samt Display soll mit über 150 Auto­modellen von über 20 Herstel­lern kompa­tibel sein und 2021 in über fünf Millionen Autos inte­griert werden. Preis­lich liegt das smarte Display bei 1699 Yuan, was nach derzei­tigem Wech­sel­kurs knapp 213 Euro entspricht.

Nach­fol­gend können Sie sich Impres­sionen des smarten Displays und Huawei HiCar im Video anschauen.

Huawei HiCar mit smartem Display im Video

Quelle: YouTube-Kanal "Spar­rows News"