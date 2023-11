HarmonyOS Next: Huawei verbannt die Android-Apps

Huawei verab­schiedet sich voll­ends vom grünen Roboter, Harmony OS Next wird keine Android-Apps mehr unter­stützen. Alle Code­zeilen des Open-Source-Projektes vom Google-Betriebs­system sollen verschwinden. Die Basis der neuen Platt­form sei eine voll­kom­mene Eigen­ent­wick­lung. Es sind ausschließ­lich Anwen­dungen kompa­tibel, die auf dem Harmony-OS-Kernel und -System fußen. In China ist das Huawei-Betriebs­system ein riesiger Erfolg. Harmony OS 4 hat zwei Monate nach Start mehr als 60 Millionen Instal­lationen. Viele Entwick­lers­tudios im Heimat­land des Herstel­lers arbeiten jetzt an nativen Harmony-OS-Apps.

Harmony OS Next entle­digt sich Android-Stütz­räder

Harmony OS Next hat keine Android-Bestandteile mehr

Huawei Huaweis haus­eigenes Betriebs­system Harmony OS hat schon mehr als vier Jahre auf dem Buckel. In der aktu­ellen vierten Version basiert das System noch zum Teil auf dem Android Open Source Project (AOSP). Mit Harmony OS Next soll aller­dings sämt­licher Programm­code der Google-Platt­form verschwinden. Was manche Anwender schon vermu­teten, wird jetzt via Pandaily bestä­tigt – die Unter­stüt­zung von Android-Apps entfällt aufgrund der Umstruk­turie­rung eben­falls. Anstatt APK-Dateien werden nur noch HAP-Dateien kompa­tibel sein.

Anfang 2024 soll es eine erste Beta­ver­sion von Harmony OS Next für Entwickler geben. Anschlie­ßend folgt eine offene Erpro­bungs­phase. Harmony OS wird nicht nur auf Smart­phones einge­setzt, sondern auch auf Smart­watches, Smart-TVs und Tablets des Herstel­lers. In Europa fährt Huawei aber noch zwei­gleisig. Bei uns kommen die Handys mit EMUI samt veral­teter Android-Version auf den Markt. Andere Produkt­kate­gorien haben aber auch hier­zulande Harmony OS instal­liert.

Zahl­reiche Soft­ware­firmen orien­tieren sich um

Dem Bericht zufolge reagieren immer mehr Entwick­lers­tudios in China auf das eigen­stän­dige Harmony OS Next. Es werden viele talen­tierte Mitar­beiter rekru­tiert, die an nativen Anwen­dungen für das Huawei-Betriebs­system tüfteln sollen. Eine Jobbörse nennt Posi­tionen in Verbin­dung mit Inter­net­diensten, Computer-Soft­ware und Tele­kom­muni­kations-Services als häufigste Ausschrei­bungen für die Platt­form. Dabei sind die Anfor­derungen relativ hoch. Mehr als Drei­viertel der Stellen setzen einen Bachelor-Abschluss oder höher voraus. Außerdem ist eine Berufs­erfah­rung von mehr als drei Jahren Pflicht.

