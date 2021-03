Huawei macht trotz US-Sanktionen Milliardengewinn

Trotz aller Schwierigkeiten präsentiert Huawei noch Wachstum und sucht nach neuen Märkten und Produkten

Trotz harter Sank­tionen der USA hat der chine­sische Tech­nologie-Riese Huawei das vergan­gene Geschäfts­jahr mit einem leichten Umsatz- und Gewinn­wachstum abge­schlossen.

Wie das Unter­nehmen aus der Stadt Shen­zhen (in Südchina) heute mitteilte, lag der Umsatz 2020 bei 115,8 Milli­arden Euro (891,4 Milli­arden Yuan) und damit 3,8 Prozent höher als im Vorjahr. Der Netto­gewinn stieg um 3,2 Prozent auf 8,4 Milli­arden Euro (64,6 Milli­arden Yuan).

Kein Zugang zu neuen Bauteilen

Die US-Regie­rung hatte im vergan­genen Juli noch unter Trump ihre Sank­tionen gegen Huawei weiter verschärft, um dem chine­sischen Konzern nicht nur den Zugang zu Soft­ware, sondern auch zu Bauteilen aus inter­natio­naler Produk­tion zu sperren. Die USA werfen Huawei unter andrem Spio­nage vor, was der Konzern zurück­weist.

Im Großen und Ganzen sei das Geschäft ganz gut gelaufen, sagte Jiang Xisheng, der Chef­sekretär des Huawei-Vorstandes, gegen­über der Deut­schen Presse-Agentur. Doch er räumt ein, "natür­lich haben wir wegen der US-Sank­tionen viele Schwie­rig­keiten". Insbe­son­dere der Rück­gang beim Absatz von Highend-Smart­phones, deren Bauteile beson­ders von den US-Sank­tionen betroffen sind, sei "relativ groß".

Huawei könne diese Geräte derzeit nur noch produ­zieren, weil es einen Vorrat an Chips ange­legt habe, bevor die Sank­tionen in Kraft traten. Selbst die fehlenden Bauteile zu produ­zieren, sei keine Option. "Die Herstel­lung dieser Chips ist sehr kompli­ziert und für uns derzeit unmög­lich. Das ziehen wir nicht in Betracht".

Suche nach Alter­nativen: Diver­sifi­kation

Es werde aber an Alter­nativen und Lösungen gear­beitet, die Liefer­ketten zu diver­sifi­zieren, um nicht auf einzelne Zulie­ferer oder Länder ange­wiesen zu sein. Dies könne auch eine verstärkte Zusam­men­arbeit mit euro­päi­schen Part­nern beinhalten.

Derweil helfen andere Geschäfts­bereiche, einen Teil der Rück­gänge auszu­glei­chen. Das Geschäft mit "Weara­bles" wie Smart Watches oder anderen Endge­räten im Konsu­men­ten­bereich wie Kopf­hörern, Laptops und smarten Bild­schirmen entwi­ckele sich "sehr gut".

Zukunft vernetzte Autos?

Zudem arbeite Huawei etwa an Produkten für vernetzte Autos und intel­ligente Fahr­zeuge. "Wir möchten in Zukunft auch einen Fokus auf diesen Bereich legen", betonte Jiang Xisheng. Ausdrück­lich wolle Huawei nicht selbst Fahr­zeuge produ­zieren, sondern verstärkt als Zulie­ferer mit Auto-Herstel­lern zusam­men­arbeiten. Auch an weiteren Koope­rationen mit deut­schen Auto­bauern habe man Inter­esse.

